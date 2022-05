Xbox-nachtmodus kan helderheid van scherm, controllers en aan-uitknop dimmen

Microsoft werkt aan een nieuwe nachtmodus voor Xbox-consoles. Het bedrijf rolde deze feature onlangs uit naar Xbox-insiders in het Alpha Skip-Ahead-programma. De modus laat gebruikers de helderheid van hun scherm, controller-leds en de Xbox-aan-uitknop dimmen.

De nachtmodus werd voor het eerst geïntroduceerd in de meest recente Alpha Skip-Ahead-build, blijkt uit de patchnotes van Microsoft. "Gebruikers kunnen nu hun scherm dimmen en filteren, en ook de helderheid van de leds van hun console en controller dimmen", meldt het bedrijf. De functie wordt momenteel getest en is nog niet gelokaliseerd. Daardoor is de feature alleen beschikbaar in het Engels.

Volgens Tom Warren van The Verge, die de functie uitgebreid heeft getest, biedt de nachtmodus veel aanpassingsmogelijkheden. Gebruikers kunnen de helderheid van hun scherm, controller en aan-uitknop aanpassen op verschillende dimniveau's. De Xbox-nachtmodus krijgt ook een optioneel blauwlichtfilter en gebruikers kunnen ervoor kiezen om de dark mode van de Xbox-interface in te schakelen en hdr uit te zetten wanneer de nachtmodus actief is.

Gebruikers kunnen er volgens Warren ook voor kiezen om de modus op een schema in- en uitschakelen. De feature kan bijvoorbeeld rond zonsondergang automatisch worden aangezet, en bij zonsopgang weer worden uitgeschakeld. Hoewel de feature momenteel alleen wordt getest in de Skip-Ahead-bèta, is de verwachting dat het binnenkort wordt uitgerold naar de andere Xbox-previewprogramma's en uiteindelijk beschikbaar komt voor alle Xbox-gebruikers.

The Verge-journalist Tom Warren test de Xbox-nachtmodus in de meest recente Alpha Skip-Ahead-build