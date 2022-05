Microsoft geeft 74 Xbox One-games FPS Boost op Xbox Series X en S

Microsoft heeft op maandag FPS Boost toegevoegd aan 74 nieuwe Xbox One-games. Dat maakt het bedrijf bekend op zijn website. In totaal zijn er nu 97 last-gen games die de FPS Boost-functie ondersteunen.

"Vandaag brengen we ons grootste aantal games met FPS Boost tot nu toe uit, wat het totaal aan ondersteunde titels ophoogt naar 97", schrijft Microsoft-medewerker Larry Hryb op Twitter. Hryb schrijft daarbij dat veel van de ondersteunde games speelbaar zijn via Xbox Game Pass of EA Play, wat bij Xbox Game Pass Ultimate zit inbegrepen.

Onder de nieuwe games met FPS Boost-ondersteuning vallen bijvoorbeeld Wasteland 3, Hollow Knight, Far Cry 5, Dirt 4, Alien Isolation, de Redux-versies van Metro 2033 en Metro: Last Light, Assassin's Creed Unity, en de drie remasters uit Assassin's Creed: The Ezio Collection. Een volledige lijst met FPS Boost-games is te vinden op de website van Microsoft.

Microsoft introduceerde de FPS Boost-functie voor backwards compatible-games in februari. De feature gebruikt de extra rekenkracht van de nieuwe Xbox Series-consoles om last-gen games op een hogere framerate te weergeven. Microsoft stelde bij release tegenover Digital Foundry dat FPS Boost op Direct3D-niveau werkt, waardoor er geen gamecode aangepast hoeft te worden. Aanvankelijk werden vijf games ondersteund. In de afgelopen weken voegde Microsoft de functie al toe aan verschillende games van Electronic Arts en Bethesda.