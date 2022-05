Microsoft wilde commissie ook voor Xbox-downloadwinkel verlagen naar 12 procent

Microsoft was eerder dit jaar van plan om de commissie voor games in de Xbox-downloadwinkel te verlagen, maar koos ervoor om dit niet te doen. Het bedrijf wilde daarnaast die verlaagde commissie koppelen aan het overhandigen van de streamingrechten van een game.

Het gaat om de Microsoft Store die op zowel Windows 10 als Xbox staat. Volgens rechtbankdocumenten was Microsoft van plan om de commissie voor alle spellen in beide winkels in de eerste helft van 2021 te verlagen van dertig procent naar twaalf procent. Uiteindelijk koos Microsoft ervoor om die verlaagde commissie alleen door te voeren op de pc-versie van de webwinkel. Waarom is niet duidelijk; tegen The Verge bevestigt het bedrijf de console-commissie niet te gaan verlagen.

De rechtbankdocumenten zijn in januari opgesteld, maar zijn vrijdag vrijgegeven in het kader van de rechtszaak tussen Epic Games en Apple. In de documenten staat ook dat Microsoft overwoog om die verlaagde commissie voor pc-games te koppelen aan het overhandigen van de streamingrechten van een game aan Microsoft.

Het bedrijf zet sterk in op cloudgaming. Momenteel werkt de dienst, die voorheen bekend stond als Project xCloud, alleen op Android-smartphones. Het bedrijf werkt aan iOS- en Windows 10-ondersteuning. Microsoft wilde tegenover The Verge niet reageren over het voorstel aangaande de streamingrechten. Het is dus niet duidelijk of uitgevers inderdaad de streamingrechten voor een game weg moeten geven in ruil voor de verlaagde commissie.

Bij de aankondiging van de verlaagde pc-games commissie sprak Microsoft over een 'duidelijke omzetverdeling zonder verplichtingen'. Het lijkt er daardoor op dat het bedrijf de streamingrechten geen onderdeel heeft gemaakt van de verlaagde commissie. Met de verlaagde commissie zegt het bedrijf meer games in zijn downloadwinkel te willen krijgen. De commissie voor apps die geen games zijn blijft op 15 procent in beide Microsoft Stores.