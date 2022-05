Microsoft verlaagt commissie voor pc-games in downloadwinkel naar 12 procent

Microsoft wil meer games in zijn downloadwinkel voor Windows krijgen en gaat daarom het percentage dat ontwikkelaars moeten afstaan verlagen van 30 naar 12 procent. Dat gaat in per 1 augustus. De verlaging geldt alleen voor pc-games en niet op Xbox-consoles.

Met de verlaging naar 12 procent betalen ontwikkelaars vanaf augustus evenveel commissie bij Microsoft als bij de Epic Games Store. Volgens Microsoft zijn er geen voorwaarden verbonden aan de lagere commissie en kunnen ontwikkelaars hun games dus ook op andere platforms uitbrengen.

Valve houdt nog altijd 30 procent van de inkomsten van ontwikkelaars in op Steam. Bij verkopen van meer dan 10 miljoen dollar is dat 25 procent en na 50 miljoen dollar daalt dat tot 20 procent, maar lager gaat Valve niet.

Microsoft zegt de commissie te verlagen om 'meer games naar meer spelers' te brengen en 'ontwikkelaars in staat te stellen om succesvol te zijn'. Ook zegt het bedrijf toegewijd te zijn aan pc-gaming, onder meer door het ontwikkelen van games primair voor de pc, waaronder Flight Simulator en het brengen van Xbox-technieken naar pc-gamers, zoals de Auto HDR-functie en de DirectStorage-techniek.

Volgens Microsoft wordt de betrouwbaarheid van installaties en de snelheid van downloads in de Store de komende maanden verbeterd. Meer informatie daarover moet binnenkort volgen. In een blogpost schrijft Microsoft te beseffen 'nog veel werk te doen te hebben' om pc-gamers tevreden te stellen, maar het bedrijf denkt dat het op de juiste weg is. Naar eigen zeggen is Microsoft met zijn eigen Xbox Game Studios, de overname van Bethesda en Game Pass 'beter dan ooit gepositioneerd' om zowel pc- als consolegamers te bedienen.

Vooralsnog rept Microsoft niet over een verlaging van de commissie voor makers van andere software. Het gaat specifiek om pc-games. Ook is de commissie niet verlaagd voor Xbox-games die via de downloadwinkel op consoles worden verkocht.

De Microsoft Store, eerder bekend als de Windows Store, is nooit een groot succes geweest, zowel niet voor software als voor games. Volgens geruchten werkt Microsoft achter de schermen ook aan een nieuwe appstore, met daarin meer vrijheid voor ontwikkelaars en de mogelijkheid om betaalsystemen van derden te integreren.