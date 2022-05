Documenten tonen wat Epic betaalt voor gratis games en verdient aan Fortnite

In de rechtszaak tussen Apple en Epic zijn documenten vrijgegeven die tonen wat Epic betaalt voor het weggeven van gratis games. In een periode van 9 maanden ging het om zo'n 11,7 miljoen dollar. Ook blijkt dat Epic in drie jaar zo'n 14 miljard dollar omzet had.

Tussen 14 december 2018 en 26 september 2019 gaf Epic 38 games gratis weg via de Epic Game Store en daarvoor betaalde het bedrijf zo'n 11,7 miljoen dollar aan ontwikkelaars. De games werden in totaal 105 miljoen keer geclaimd en het leverde Epic ongeveer 4,9 miljoen nieuwe gebruikers op. De 'kosten per acquisitie' komen daarmee op 2,37 dollar per gebruiker.

De cijfers staan in rechtbankdocumenten die zijn vrijgegeven bij de rechtszaak tussen Apple en Epic. Dat werd opgemerkt door de maker van nieuwsbrief GameDiscoverCo. Epic betaalde meestal enkele honderdduizenden dollars aan ontwikkelaars, uitschieters zijn Batman: Arkham, Subnautica en Mutant Year Zero, waarvoor Epic respectievelijk 1,5, 1,4 en 1 miljoen dollar betaalde. Epic betaalde het minst voor inmiddels meer dan tien jaar oude indiegame Super Meat Boy: 50.000 dollar.

Inside en Celeste hebben Epic het meest gekost per nieuwe gebruiker. Het bedrijf betaalde 800.000 en 750.000 dollar om die games weg te geven en dat leverde zo'n 72.000 en 62.000 nieuwe gebruikers op. De kosten komen daarmee op 11 en 12 dollar per nieuwe gebruiker.

Alle gratis games zijn minimaal een miljoen keer geclaimd. Batman: Arkham was het populairst en werd 6,5 miljoen keer geclaimd. Opvallend is dat Epic niets betaalde voor het weggeven van Metro: 2033 Redux, terwijl die game wel 4,5 miljoen keer werd gedownload. Mogelijk was dat een afspraak van een grotere deal, bijvoorbeeld rondom Metro Exodus, een game die een jaar exclusief in de Epic Games Store stond.

Er zijn geen cijfers bekend van games na september 2019. Daardoor is het niet duidelijk wat Epic betaalde voor het weggeven van Grand Theft Auto V in mei vorig jaar en hoeveel gebruikers dat heeft opgeleverd. Vermoedelijk was dat de grootste weggeefactie van Epic tot nu toe. Dat bleek onder meer uit de drukte rondom het vrijgeven van de game en de stijging van het aantal actieve gebruikers.

In de documenten staan ook details over de exclusiviteitsdeal tussen Epic en Take-Two over Borderlands 3. Epic betaalde daarvoor 115 miljoen dollar. Van dat bedrag was 80 miljoen dollar een 'verkoopgarantie'. In de eerste twee weken na de release was dat bedrag al vrijwel volledig behaald.

Een ander document laat zien dat exclusieve games invloed hebben op de omzet van de Epic Game Store. Op de momenten dat een exclusieve game verschijnt, stijgt de dagelijkse omzet. In 2019 zorgde de release van Borderlands 3 de grootste piek.

Fortnite goed voor zo'n 14 miljard dollar aan omzet

De rechtszaak geeft ook meer details over de inkomsten van Epic uit Fortnite. Het bedrijf toonde cijfers van 2018 en 2019, waaruit blijkt dat Fortnite in de eerste twee jaren na de release goed was voor een omzet van 5,5 en 3,7 miljard dollar. Dat komt neer op 9,2 miljard dollar in twee jaar.

De omzet uit licenties op de Unreal Engine en uit de Epic Game Store is vele malen lager, want de totale omzet van Epic was in dezelfde periode 9,8 miljard dollar. Gedetailleerde cijfers over 2020 zijn er niet, maar Epic-ceo Tim Sweeney zei tijdens de rechtszaak dat het bedrijf een omzet had van 5,1 miljard dollar in dat jaar. Ervan uitgaande dat dit weer grotendeels toe te schrijven is aan Fortnite, komt de totale omzet uit de game tot nu toe uit op zo'n 14 miljard dollar.

Epic vs Apple - Rechtszaak over commissie

Maandag begon de rechtszaak tussen Epic en Apple in de Verenigde Staten. De zaak draait om het afstaan van een deel van de inkomsten uit in-gameaankopen. Apple vraagt 30 procent commissie van grote ontwikkelaars als Epic, maar de Fortnite-maker is het daar niet mee eens. De zaak begon toen Epic een eigen betaalsysteem invoerde in de iOS-versie van Fortnite en zo de afdracht aan Apple omzeilde. Apple verwijderde daarop de game uit de App Store.

De rechtszaak gaat drie weken duren, maar ongeacht wat de uitkomst is, ligt het voor de hand dat die zal worden aangevochten door de benadeelde partij. De zaak zal daarom vermoedelijk nog veel langer duren. De zaak gaat in feite niet alleen over Fortnite en de App Store, maar om het algemene verdienmodel van downloadwinkels die 30 procent commissie vragen. Daarover is sinds een aantal jaar veel discussie.

Microsoft verlaagde onlangs zijn commissie voor pc-games in de Microsoft Store op Windows 10 naar 12 procent. Voor Xbox-games is dat nog altijd 30 procent. Apple verlaagde eind vorig jaar de commissie voor kleine ontwikkelaars naar 15 procent, maar ontwikkelaar die meer dan een miljoen dollar per jaar verdienen, blijven 30 procent betalen.

De rechtszaak, deels in de rechtbank en deels via inbelverbindingen, begon rumoerig. Het lukte de rechtbank aanvankelijk niet om het geluid van de publieke lijn de dempen. Daarop hadden zo'n tweehonderd geïnteresseerden ingebeld en die lieten van zich horen met kreten als 'breng Fornite terug naar mobiel' en 'bevrijd Fornite'. Pas na twintig minuten was de lijn gedempt.