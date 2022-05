Eigenaar PlayerUnknown's Battlegrounds koopt Subnautica-maker

Het bedrijf achter de populaire battle royale-game PlayerUnknown's Battlegrounds Krafton heeft bekendgemaakt dat het de studio verantwoordelijk voor Subnautica koopt. De indiestudio Unknown Worlds Entertainment wordt onderdeel van het groeiende portfolio van Krafton.

Het Koreaanse Krafton, voorheen bekend als BlueHole, schrijft in een aankondiging dat het Unknown Worlds overneemt voor een onbekend bedrag. Unknown Worlds zal blijven opereren als onafhankelijke studio en updates blijven uitbrengen voor zijn bestaande titels. Ook is de studio bezig met een nieuw project dat een early access krijgt in 2022.

Unknown Worlds is opgericht in 2001 en bracht onder andere Natural Selection en Zen of Sudoku op de markt. De studio kreeg grote bekendheid met survivalgame Subnautica in 2018. In de game moeten spelers overleven in een onderwaterwereld. Op 14 mei dit jaar verscheen het vervolg: Subnautica: Below Zero

Krafton heeft inmiddels meerdere gamestudios onder haar hoede, waaronder PUBG Studios dat nog steeds aan de PlayerUnknown's Battlegrounds-franchise werkt. Afgelopen mei nam het bedrijf uit Seongnam de studio Dreamotion Inc. over.

Krafton werd bekend door PlayerUnknown's Battlegrounds dat zijn naam ontleent aan maker Brendan Greene, die ook bekend staat als PlayerUnknown. Greene verliet Krafton in 2019 om zich op nieuwe projecten te richten.