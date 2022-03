Subnautica en uitbreiding Below Zero komen volgend jaar naar Nintendo Switch

Subnautica en diens losstaande uitbreiding Subnautica: Below Zero komen ergens in 2021 naar de Nintendo Switch. De originele game kwam vanaf eind 2014 als vroegtijdige versie uit op de pc en vond pas vier jaar daarna zijn weg naar de Xbox One en de PlayStation 4.

In de uitgebrachte aankondigingstrailer en in een korte toelichting wordt enkel 2021 genoemd, terwijl Nintendo op de gamepagina van Subnautica en de uitbreiding 'begin 2021' weergeeft als releaseperiode. De ontwikkelaar, Unknown Worlds, werkt samen met Shiny Shoe en Unity Professional om de port van de twee games voor de Switch-console mogelijk te maken. Nadere details over de grafische capaciteiten van de port zijn nog niet bekendgemaakt.

In de survivalgame Subnautica belandt de speler op een vijandige planeet genaamd 4546B. Om te overleven moet de (diepe) oceaan gebruikt en verkend worden om zaken te verzamelen, zodat er een basis en een speciaal duikpak kan worden gebouwd en er meer informatie wordt vergaard over de planeet en de redenen voor de crash op de planeet. Daarbij moet de speler ook letten op zijn water-, voedsel- en zuurstofvoorraad en aanvaringen met de vele vijandige beesten overleven.

Subnautica verscheen eind 2014 voor Windows als Early Access-versie, waarna de titel pas in januari 2018 officieel uitkwam voor Windows en macOS. Eind 2018 volgden versies voor de Xbox One en PlayStation 4. Subnautica: Below Zero is alleen nog beschikbaar voor Windows en macOS en is nog niet op de consoles te spelen.