Subnautica 2 komt volgend jaar uit in early access

Ontwikkelaar Unknown Worlds heeft de eerste trailer voor Subnautica 2 laten zien. De survivalgame speelt zich wederom onderwater af en verschijnt volgend jaar in early access. Het spel verschijnt dan voor de pc en Xbox Series-consoles.

De trailer van Subnautica 2 werd getoond tijdens het Xbox Partner Preview-evenement. In de teasertrailer is voor het eerst de kleurrijke onderwaterwereld van de game te zien, gevolgd door een diepzee-'ontmoeting' met een monsterachtig zeedier.

In een bijbehorend persbericht schrijft Unknown Worlds dat het spel een direct vervolg wordt op Subnautica en zijn uitbreiding Below Zero. Voor het eerst in de franchise speelt de game zich af 'voorbij Planet 4546B'. Het bedrijf bevestigt daarnaast dat Subnautica 2 een multiplayermodus voor maximaal vier spelers krijgt, maar 'geen seizoenspassen, battlepasses of abonnementen' heeft. In de trailer was ook te zien hoe twee personages samenwerken.

Subnautica 2 verschijnt ergens in 2025 in early access. Hoewel de ontwikkelaar geen concretere datum noemt, zei uitgever Krafton volgens Eurogamer eerder dat het spel 'in de eerste helft' van volgend jaar verschijnt. De game komt dan naar de Xbox Series X en S en Windows-pc's, ook via Steam en de Epic Games Store. Het spel komt bij release ook meteen naar Xbox Game Pass. Over een PS5-versie wordt op dit moment nog niet gesproken.