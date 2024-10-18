Subnautica 2 komt volgend jaar uit in early access

Ontwikkelaar Unknown Worlds heeft de eerste trailer voor Subnautica 2 laten zien. De survivalgame speelt zich wederom onderwater af en verschijnt volgend jaar in early access. Het spel verschijnt dan voor de pc en Xbox Series-consoles.

De trailer van Subnautica 2 werd getoond tijdens het Xbox Partner Preview-evenement. In de teasertrailer is voor het eerst de kleurrijke onderwaterwereld van de game te zien, gevolgd door een diepzee-'ontmoeting' met een monsterachtig zeedier.

In een bijbehorend persbericht schrijft Unknown Worlds dat het spel een direct vervolg wordt op Subnautica en zijn uitbreiding Below Zero. Voor het eerst in de franchise speelt de game zich af 'voorbij Planet 4546B'. Het bedrijf bevestigt daarnaast dat Subnautica 2 een multiplayermodus voor maximaal vier spelers krijgt, maar 'geen seizoenspassen, battlepasses of abonnementen' heeft. In de trailer was ook te zien hoe twee personages samenwerken.

Subnautica 2 verschijnt ergens in 2025 in early access. Hoewel de ontwikkelaar geen concretere datum noemt, zei uitgever Krafton volgens Eurogamer eerder dat het spel 'in de eerste helft' van volgend jaar verschijnt. De game komt dan naar de Xbox Series X en S en Windows-pc's, ook via Steam en de Epic Games Store. Het spel komt bij release ook meteen naar Xbox Game Pass. Over een PS5-versie wordt op dit moment nog niet gesproken.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-10-2024 08:17
60 • submitter: luckylucas

18-10-2024 • 08:17

60

Submitter: luckylucas

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Reacties (60)

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Auredium 18 oktober 2024 08:27
Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze wat meer doen met basebuilding en het nut van een basis hebben (iets meer van een supply chain factor erin). Subnautica Below Zero was wat minder en ik denk dat het komt omdat er veel meer op het verhaal werd gefocust (de wereld was ook 'kleiner' maar dat boeide mij niet zo).
The Zep Man @Auredium18 oktober 2024 08:35
Subnautica Below Zero was wat minder en ik denk dat het komt omdat er veel meer op het verhaal werd gefocust (de wereld was ook 'kleiner' maar dat boeide mij niet zo).
Subnautica heeft ook een verhaal. Dat wordt minder in je gezicht gegooid, waardoor het naar mijn mening beter is ("show, don't tell"). Wat voor mij Subnautica beter maakt:
  • Eenzaamheid. Je bent alleen. Je hebt geen contact met anderen. Je ontvangt enkele gesproken radioberichten, maar dat is het. Je "zendt" nooit.
  • Stil. Het hoofdkarakter spreekt niet. Dat gecombineerd met een eerstepersoonsperspectief helpt om op te gaan in de wereld.
  • Het had een duidelijke kop en staart vanaf het moment dat je het spel begint. Je bent neergestort op een onbewoonde planeet. Probeer thuis te komen. Onderweg komen er meer zaken en hindernissen langs, maar de kop en staart veranderen niet.
Het laatste punt is iets dat BZ qua verhaal mist. Het verhaal voor het karakter waarmee je speelt is niet afgelopen, en zal waarschijnlijk altijd open blijven omdat er geen vervolg komt. Dat werkt het spel ook tegen (net als een (film)serie die nooit is afgerond).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 oktober 2024 10:09]

detheavn @The Zep Man18 oktober 2024 09:32
Ik ben het met je eens dat het verhaal van 1 doch subtieler een stuk beter was dan BZ, en dat terwijl het verhaal van BZ is ook nog eens een paar keer herschreven werd.

Dat herschrijven zorgde ook dat de hele dynamiek tussen Robin (main character) en Sam (haar zus) wegviel. In het begin had Robin (toen ze nog een plucky Brits accent had) regelmatig radiocontact met haar zus, wat voor heel grappige maar ook gevoelige momenten zorgden. Dit was echte character building wat je in S1 niet echt mistte, maar wel ontbrak.

Na het herschrijven was Robin (die ineens een imo meer cranky generiek Amerikaans accent kreeg) haar zus ineens vermist, vond je van Sam eigenlijk alleen nog (audio-)logs en was die hele character building dynamiek ineens weg. Voor mensen die de Early Access gemist hebben zal dit misschien minder impact hebben, maar persoonlijk maakte het gebrek aan die dynamiek het spel een stuk oninteressanter voor me.
The Zep Man @detheavn18 oktober 2024 09:52
Na het herschrijven was Robin (die ineens een imo meer cranky generiek Amerikaans accent kreeg) haar zus ineens vermist, vond je van Sam eigenlijk alleen nog (audio-)logs en was die hele character building dynamiek ineens weg. Voor mensen die de Early Access gemist hebben zal dit misschien minder impact hebben, maar persoonlijk maakte het gebrek aan die dynamiek het spel een stuk oninteressanter voor me.
De afronding van dat deel van het verhaal was ook een anti-climax. Zij probeerde met een explosief in een grot iets op te blazen. De grot stortte voor een klein deel in en dat werd haar einde. Ook faalde ze in wat ze probeerde te bereiken.

Appsro van Neebs Gaming vatte als passagier 00-FU mijn gedachten goed samen toen hij langs die stapel rotsen liep: een emotieloos "the dumb bitch". Ik had geen binding met de karakters of met Sam, en hoe zij aan haar einde kwam (Rocks Fall, Everyone Dies) bevestigde dat een gebrek aan binding de beste uitkomst was.

Niet alleen hoe het verhaal verteld wordt in (de uiteindelijke versie van) BZ is een teleurstelling. Het verhaal is een teleurstelling.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 oktober 2024 13:00]

Seth_Chaos @Auredium18 oktober 2024 08:37
Die basissen beginnen wel een ding te worden in survival games. Het lijkt erop alsof ze allemaal exact dezelfde models en modules gebruiken. Wellicht zijn het dezelfde assests uit een game engine die door meerdere games gebruikt wordt. Maar ik heb exact dezelfde basis in elkaar mogen zetten in een flink aantal games. En dat begint steeds meer als werk te voelen, in plaats van iets leuks om je vrije tijd in te spenderen.
davekok @Seth_Chaos18 oktober 2024 09:18
Wat ik aan Subnautica wel erg leuk vind. Is dat je redelijk mobiel bent. Je kunt vrij makkelijk met de nodige resources ergens heen zwemmen. Daar een basic basis opbouwen. En vandaar verder gaan. Zonder dat je steeds heen en weer moet gaan. Zo kun je makkelijk delen van de map verkennen. En even langer ergens vertoeven.

Daarnaast geeft Subnautica je de keuze. Je kunt ook gewoon de Cyclops bouwen en basissen laten zitten. Basissen zijn wat dat betreft optioneel. Uiteraard moet je daarvoor het spel wel wat beter kennen. En weten waar je de blauwdrukken vandaan moet krijgen.
Seth_Chaos @davekok18 oktober 2024 09:31
Voor mij is het opbouwen en uitbouwen het belangrijkste element in dit spel. En het enige wat je langere tijd aan het spel gebonden houdt. Dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn.
The Zep Man @davekok18 oktober 2024 10:16
Daarnaast geeft Subnautica je de keuze. Je kunt ook gewoon de Cyclops bouwen en basissen laten zitten. Basissen zijn wat dat betreft optioneel. Uiteraard moet je daarvoor het spel wel wat beter kennen. En weten waar je de blauwdrukken vandaan moet krijgen.
Je hebt wel een paar mini-basissen nodig als je niet veel tijd kwijt wilt zijn aan het verkrijgen van benodigde middelen. Strategisch geplaatste scanner rooms maken dit een stuk comfortabeler en minder tijdrovend.

Verder is mijn mening over de Cyclops een beetje gemixt. Toen ik één keer naar beneden dook ermee kwam hij nooit meer boven. Hij werd gebruikt om te pendelen tussen de diepte en de "boom in de grot", waar ik een mini-basis had om mijn Seamoth te parkeren en voor een vehicle modification station voor de zaken die niet met een gewone fabricator gemaakt kunnen worden. De Seamoth gebruikte ik als ik naar het oppervlak moest gaan. De Cyclops en de Prawn Suit die ik daarin meenam zijn te traag en klungelig voor die reis.

Het nut van de Cyclops was voor mij dus beperkt, maar waar ik die voor gebruikte was het een bijzonder en leuk voertuig. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 19 oktober 2024 06:55]

svenvbins @Seth_Chaos18 oktober 2024 09:27
Uit interesse, welk andere games? Want hoewel ik niet superveel game, heb ik deze base models in geen enkel ander game gezien, en heb ik ze ook online niet voorbij zien komen.
Seth_Chaos @svenvbins18 oktober 2024 09:39
Osiris, Astrocolony, No Mans Sky zo uit mijn hoofd. Maar er zijn nog meer.
svenvbins @Seth_Chaos18 oktober 2024 10:48
Mwoah. Vergelijkbaar (in functie), absoluut, maar identiek ben ik het niet mee eens. Als je het over modulair basis-bouwen hebt ben je toch wel enigszins overgeleverd aan standaard componenten als tunnel, hoek, T-stuk, ronde (of vierkante) kamer, etc. Maar goed, ieder z'n beleving!
BartLeferink @Seth_Chaos18 oktober 2024 10:46
Momenteel Planet Crafter aan het spelen, ook erg vergelijkbaar wat betreft base building.
PinusRigida @Seth_Chaos18 oktober 2024 10:02
Die basissen beginnen wel een ding te worden in survival games. Het lijkt erop alsof ze allemaal exact dezelfde models en modules gebruiken. Wellicht zijn het dezelfde assests uit een game engine die door meerdere games gebruikt wordt. Maar ik heb exact dezelfde basis in elkaar mogen zetten in een flink aantal games. En dat begint steeds meer als werk te voelen, in plaats van iets leuks om je vrije tijd in te spenderen.
Niet zozeer dezelfde assets (enfin, misschien gebeurt dat ook wel hier en daar), maar ze nemen wel inspiratie van elkaar over. En zeker van games die op de ene of de andere manier belangrijk waren voor een genre.

Als ik bvb. No Mans Sky speel, valt me steeds op hoe sommige basisdelen op die van Subnautica lijken, hoe de plaatsing ervan op elkaar lijkt, de mechanics om je basis op te bouwen etc..., zeker de ronde kamers in NMS lijken ontzettend sterk op de ronde kamers van Subnautica.

Ik twijfel of er niet een paar werknemers van Unknown Worlds Entertainment naar Hello Games zijn overgestapt destijds.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 18 oktober 2024 14:16]

BLACKfm @PinusRigida18 oktober 2024 15:50
Tja, hoeveel variatie kun je hebben in 'rond' en 'vierkant'? En van hout, steen en metaal?

Basebuilding in games als Ark, Rust, Icarus zijn ook allemaal van hetzelfde laken een pak. Bij Icarus heb ik nog het idee dat ik niet te veel aandacht in een basis moet steken omdat je langzaam verhuist op de map, en bij die andere 2 bouw je het omdat je er lang in veilig moet proberen te blijven.

Valheim en Enshrouded hebben voor mijn gevoel dan weer geen toegevoegde waarde voor basebuilding, terwijl er wel veel in mogelijk is. Dan bouw ik letterlijk een vierkant hok die volgestampt wordt met storageboxes, workbenches en ander noodzakelijk kwaad en een bed of ander spawnobject en dan ben ik er wel klaar mee. Dat sommige mensen hele dorpen bouwen is bewonderingswaardig, maar vind ik afleiden van het doel van het spel.

Al waren de games kwa story bij release zodanig kort dat als je nog een beetje 'waar' voor je geld wou je eigenlijk alleen nog maar het basebuilden had.
seez @Auredium18 oktober 2024 13:34
Grappig genoeg zag ik basebuilding vooral als een noodzakelijk kwaad om essentiële middelen te maken, zodat ik de onderwaterwereld beter kon verkennen. Dat exploreren vond ik het leukst. Het ontsnappen uit die wereld was meer een secundair, maar wel leuk einddoel. Het verhaal gaf daarnaast nog wat extra richting. De gameplay loop van basebuilding vond ik echter traag, vermoeiend en niet echt de moeite waard. Daarom hoop ik dat ze in het vervolg meer de nadruk leggen op verhaal en exploratie, en minder op basebuilding zoals in het eerste deel :)
Crocidolite 18 oktober 2024 08:29
Gaaf, ik hoop dat deze ook weer in VR gespeeld kan worden.
stijn014 @Crocidolite18 oktober 2024 08:51
Heb jij nerves of steel?
sOid @Crocidolite18 oktober 2024 09:04
Jezus, ik heb er zonder VR al nachtmerries van gehad :+
Crocidolite @sOid18 oktober 2024 10:25
En @ stijn014,

Geloof me, er bestaan nog veel engere VR games.
Orky Rulez @Crocidolite18 oktober 2024 10:42
Uit interesse: welke zou je hiervoor kunnen aanraden?
Crocidolite @Orky Rulez18 oktober 2024 12:22
Hangt er een beetje van af wat jou angsten zijn natuurlijk.

Maar creepy dingen zoals The visitor VR bijvoorbeeld.

Ook VR spellen gehad waar enorme spinnen in voorkomen is ook niet fijn als je een spinnenfobie hebt :) zoals Propagation VR

En als je net als ik hoogtevrees hebt, dan is Richie's plank experience ook "leuk" om een keer te proberen.

Nee, dan vind ik Subnautica heel wat beter te doen :)
Orky Rulez @Crocidolite19 oktober 2024 10:26
Bedankt!
Hagdos @Crocidolite18 oktober 2024 09:29
De eerste subnautica kon dat niet echt. Met wat mods ging het wel, maar je bleef de knopjes moeten gebruiken ipv je handen. Hoop dat dat beter wordt.

Maar de immersie van VR past wel helemaal bij een spel als Subnautica. Gooit de spanning nog een factor 10 omhoog.
Crocidolite @Hagdos18 oktober 2024 10:20
Ik heb het spel gewoon op Steam gekocht, en kon er gelijk mee in VR spelen zonder mods o.i.d..
Ik kwam er zelfs een hele tijd later pas achter dat je hem ook op een normaal scherm kon spelen. :)

En dat je een xbox achtige controller met knopjes moet gebruikten i.p.v. de controllers die bij (in mijn geval) de Vive meegeleverd waren wil niet zeggen dat het geen echt VR is.
Je ziet idd je handen niet meebewegen in het spel, maar dat stoort mij absoluut niet. Er zijn wel meer VR games waar dat het geval is.
Hagdos @Crocidolite18 oktober 2024 11:42
Dan is dat verbeterd, toen ik dat probeerde zonder mods was het nauwelijks speelbaar (menus veel te dichtbij, slecht zicht). Of jij bent veel minder kritisch ;)

Een knopje indrukken om iets op te pakken of een deur open te lassen is toch anders dan je handen bewegen. Het stoort niet per se, maar het had wel iets toegevoegd.
Morkatog @Hagdos18 oktober 2024 13:27
Dat vind ik een beetje overdreven. Ik had 1 mod nodig om de controls zo te maken als ik fijn vond (op Pico 4) zonder dat verdere configuratie vereist was.

Sure, je gebruikt de controllers in je handen, maar je gebruikt ook best wel wat tools en stuurt ook voertuigen. Dan vind ik persoonlijk iets in mijn handen hebben fijner dan met lege handen een vis vangen en alle tools/voertuigen ook met lege handen besturen.
Drone_701 @Crocidolite18 oktober 2024 09:45
Daar kreeg ik dus onmiddellijk motion sickness van :p
Daisai @Drone_70118 oktober 2024 09:50
Headset wel goed afgesteld?
Drone_701 @Daisai18 oktober 2024 18:12
Toch wel, alleen bij Subnautica had ik motion sickness. De 360° bewegingsvrijheid was wat te veel.
Morkatog @Crocidolite18 oktober 2024 13:24
Same! Ik heb 1 en BZ in VR gespeeld. Dat waren toch echt twee van de beste games voor de huidige generatie headsets. De grafische stijl leent zich er perfect voor: het is niet storend in tegenstelling tot een grafisch realistische game waar in een VR omgeving je toch het idee krijgt een beetje een game van een generatie eerder te spelen. Een verdomd immersieve game weliswaar, maar toch :P

Ik zou wat dat betreft ook wel goede VR support voor Borderlands willen zien (niet de crappy implementatie die er nu is). Die games lenen zich qua stijl er ook erg goed voor.

[Reactie gewijzigd door Morkatog op 18 oktober 2024 13:28]

Plainside 18 oktober 2024 08:46
Ahh het spel waar ik van hou maar totaal bevries als ik dieper duik ;(
The Zep Man @Plainside18 oktober 2024 08:56
Dat is apart, want als je dieper duikt in Subnautica wordt het juist erg warm. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 oktober 2024 09:09]

ArmEagle @Plainside18 oktober 2024 10:41
Ja. Ik vind het in deel 1 te spannend worden. In combinatie met gebrek aan duidelijkheid waar ik verder mee moest ben ik gestopt. Ook ten faveure van andere spellen.

In Below Zero heb ik nog wel wat leidraden, maar viel de aandacht ook weg.
SgtElPotato 18 oktober 2024 08:35
Heel leuk, maar wanneer is het nou een afgelopen met EA / DP en al die andere dingen? Het komt er op neer dat de ontwikkelaars alvast willen cashen, een niet afgerond spel uitbrengen (vol met bugs hoogstwaarschijnlijk maar ze kunnen zich verschuilen achter het EA feit). Waar zijn de tijden dat je een spel koopt, en het af is, wellicht met nog enkele patches na release, maar meer niet.

We betalen op deze manier vooruit aan de ontwikkelaars voor een nog niet af product en mogen daarbij niet klagen want 'het is nog niet af'.
IlIlIllII @SgtElPotato18 oktober 2024 08:47
Ik snap je gedachte helemaal, maar early access heeft een ander groot voordeel voor de developer: community feedback. De feedback van de community tijdens development heeft véél meer waarde dan wanneer de developer deze na launch te horen krijgt. Zie bijvoorbeeld Hades en Hades II.

En daarbij:
Het bedrijf bevestigt daarnaast dat Subnautica 2 een multiplayermodus voor maximaal vier spelers krijgt, maar 'geen seizoenspassen, battlepasses of abonnementen' heeft.
Unknown Worlds lijkt me een van de weinige developers die juist géén behoefte heeft aan een snelle cash grab.
Sleipnir @SgtElPotato18 oktober 2024 09:09
Er zijn ook dev studios die EA wel goed doen, en de originele Subnautica was er daar eentje van (een ander goed voorbeeld is BG3). Die games zouden niet hetzelfde zijn geweest zonder de extra funds en playtesting tijdens het ontwikkelingsproces.

Als jij daar niet aan mee wil doen dan wacht je gewoon tot de release, die dan extra goed getest en gebalanced is. En als er geen release komt dan is het zo'n dev waar jij het over hebt en mis je waarschijnlijk niks bijzonders. Win/win.
Lagonas @SgtElPotato18 oktober 2024 09:34
Je hoeft geen EA te kopen. Je kan zelf kiezen om te wachten tot het spel uit EA komt, of om het spel helemaal niet te kopen. EA is een manier voor de community om te helpen een koers te kiezen, en het is een goede manier om financiering te krijgen tijdens het ontwikkel traject. Vooral voor kleine ontwikkelaars is dit top.

Ik heb meerdere EA pareltjes op Steam en zal deze ook blijven aanschaffen mits ik geloof in het project en de ontwikkelaar.
quintox @SgtElPotato18 oktober 2024 09:47
Ik heb de originele Subnautica in EA gekocht, maar ben het pas gaan spelen bij de officiële release. Waarom? Ik steun Unknown Worlds al sinds Natural Selection 1 en tot sinds kort waren ze 100% indi zonder publisher (nu inmiddels wel, namelijk: Krafton).

Bij zowel Natural Selection 2 als Subnautica hebben ze EA goed benut. Lang development traject, maar ook frequente developer updates richting de community en snelle reacties op kritische problemen.

EA bij triple-A doe ik ook niet aan, die hebben dat niet nodig.
cricque @SgtElPotato18 oktober 2024 08:42
Die gaan er niet meer zijn, want er zijn altijd mensen die het wel doen.
grote_oever 18 oktober 2024 08:27
Poh, ik als groot fan kijkt hier volledig naar uit. Early access komt in 2025 uit, maar final release zal helaas nog wel even op zich laten wachten. Bij Below Zero hebben ze op het einde van de EA alles nog behoorlijk omgegooid wbt verhaallijn. Belangrijk ding die erin zit is multiplayer!

Op de steampagina staan ook nog een aantal screenshots: https://store.steampowered.com/app/1962700/Subnautica_2/

[Reactie gewijzigd door grote_oever op 18 oktober 2024 08:35]

luckylucas 18 oktober 2024 08:56
Ik heb de trailer gezien, ik vindt best wel realistisch, ziet er ook vet gaaf er uit.
Ik vraag me af of er een prijs komt voor de game?
The Zep Man @luckylucas18 oktober 2024 09:12
Ik heb de trailer gezien, ik vindt best wel realistisch, ziet er ook vet gaaf er uit.
Klopt. Pre-rendered trailers zonder in-game gameplay zien er vaak mooi uit.
Ik vraag me af of er een prijs komt voor de game?
Er komt een prijs voor de game.
Scriptkid 18 oktober 2024 08:33
Ik hoop dat ze de vullung van de game werelden nog beter doen,

Bijde games hadden een super start mar als je verder kwam waren er toch veel gemisten kansen , lege wereld stukken. Vooral bij zero kreeg je beetje repeatetive idee.

Meer midden classe monsters en grote tunnel caves zou het op kunnen halen zoals de mush room cave van origineel.

En natuurlijk base attacks zoals grounded dat doet zouden een welko. Addition zijn zodat je toch echt wel beetje aan je base moet denken.

Ook ben ik nogsteeds op zoek wat nu de meerwaarde was van het bouwen van de grote submarine in origineel. Was een super gaaf ding maar echt nut? Zou beter zijn als je bepaalde delen bijvoorbeeld alleen via dat ding kon bezoeken etc.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 18 oktober 2024 08:37]

quintox @Scriptkid18 oktober 2024 10:12
De submarine was een portable base toch? Je food en storage nam je mee, je prawn suit en seamoth, die ideaal zijn voor korte afstanden en exploration, heb je altijd binnen handbereik. Nadat ik dat ding had kwam ik zelden meer in mijn andere outposts of main base.

Wat betreft de lege wereld stukken, tja, is wat van te vinden natuurlijk. Persoonlijk vond ik het juist iets toevoegen aan de wereld. Vooral in het 1e deel was de 'leegte' i.c.m. het periodieke reaper geschreeuw iets wat toevoegde aan het onbehaaglijk gevoel. Dat waren de momenten dat je je echt alleen en kwetsbaar voelde. Speelt wat meer in op je thalassofobie, de angst voor het onbekende ;)
Scriptkid @quintox18 oktober 2024 10:26
Klopt maar omdat dievreapers nooit beweegde (bleven altijd binnen de zelfde paar honderd meter) viel het effect weg.

Bijvoorbeeld locatie waar die enorm grote krabbe leefde was hele maal leeg en die krab monsters deeden ook niet veel.

Die huge cave die daar is zou een mooi locatie geweest zijn voor een ander type leviathan.

Andere dingen zoals de blood caves waar met heel veel donkerte gespeeld werd waren super. Dat soort elementen miste je compleet is below zero.
quintox @Scriptkid18 oktober 2024 12:02
Below Zero vond ik wat betreft atmosfeer en immersie ook aanzienlijk zwakker dan de base game. Alhoewel dat wel deels te wijten is aan het feit dat de nieuwigheid er vanaf was en je natuurlijk wel al wat gewend was. Desalniettemin vond ik de wereld, het thema en het verhaal op alle vlakken minder aangrijpend en haalde ik achteraf meer plezier uit een (modded) replay van de basegame dan de 1e playthrough van Below Zero.

Ik ben benieuwd of ze met een 2e deel de magie uit de 1e game weer terug kunnen brengen en daar op verder bouwen.
Verwijderd 18 oktober 2024 08:48
.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 oktober 2024 09:47]

structx 18 oktober 2024 09:17
De survivalgame speelt zich wederom onderwater af
Echt? Bedankt voor de info :D

Grapje, ik weet echt wel dat er ook stukjes boven water waren, zou wel bizar zijn als een game in de Subnautica franchise niet voor een groot stuk onderwater was. Maar goed, het is een feit nu.
a153957 18 oktober 2024 09:49
Ik kijk vooral uit naar de nieuwe soundtrack van Ben Prunty voor dit spel!

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