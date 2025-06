PUBG-ontwikkelaar neemt studio achter The Ascent over

PUBG-ontwikkelaar Krafton koopt Zweedse gamestudio Neon Giant, de ontwikkelaar achter actie-rpg The Ascent. De studio werkt ondertussen aan een firstpersonshooter in een open gamewereld. Het is niet bekend welk bedrag met de overname gemoeid is.

Krafton schrijft in de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat het de overname van Neon Giant in de komende periode definitief wil maken. Krafton is de ontwikkelaar van battleroyalegame PUBG: Battlegrounds. Het bedrijf zegt in zijn kwartaalbespreking dat het aantal PUBG-spelers vooral sinds januari van dit jaar is gegroeid, omdat die game toen naar een free-to-playmodel ging, vergelijkbaar met concurrent Fortnite.

In de komende maanden wil Krafton 'blijven investeren in de ontwikkeling en dienstverlening om een stabiele stroom aan premiumtitels uit te brengen', schrijft het in de verantwoording van zijn kwartaalcijfers. Een van de belangrijkste ontwikkelingen daarin is de overname van de Zweedse studio Neon Giant. Die studio is bekend van The Ascent, een actie-rpg die is gemaakt door ontwikkelaars die eerder aan games als DOOM, Gears of War en Far Cry werkten. Neon Giant werkt momenteel aan een firstpersonshooter die zich in een open wereld afspeelt, maar details daarover geven de bedrijven nog niet.

Krafton zegt verder dat het gaat samenwerken met een 'grote Canadese studio' om een nog onaangekondigde game genaamd The Bird That Drinks Tears verder uit te bouwen. Krafton werkt daarnaast aan een looter-shooter, een multiplayer shooter en een opvolger van adventuregame Subnautica.