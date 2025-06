Reuters: zeker 1 miljard dollar van klanten verdwenen bij cryptovalutabeurs FTX

Er is zeker een miljard dollar aan geld van klanten verdwenen bij cryptovalutabeurs FTX na verdachte transacties. Dat melden anonieme bronnen aan persbureau Reuters. Het bedrijf vroeg afgelopen vrijdag faillissementsbescherming aan.

De oprichter en voormalig ceo van FTX, Sam Bankman-Fried, zou in het geheim 10 miljard dollar aan geld van FTX-klanten hebben overgemaakt naar zijn investeringsbedrijf Alameda Research, zo vertellen bronnen aan Reuters. Een groot deel daarvan zou inmiddels verdwenen zijn. Een bron zegt dat een bedrag van 1,7 miljard dollar is verdwenen. Een andere bron spreekt over een bedrag van 1 tot 2 miljard dollar. Het is niet bekend of het geld gestolen is.

Bankman-Fried zegt tegen Reuters dat hij het 'niet eens is met de karakterisering' van de overdracht van 10 miljard dollar. Hij claimt dat het geld niet stiekem is overgedragen en dat de 'interne omschrijving' van de transacties verwarrend waren en verkeerd zijn opgevat. De voormalig topman gaat niet in op het verdwenen geld. FTX en Alameda willen niet antwoorden op vragen van Reuters.

Een adviseur van FTX zegt op Twitter dat er onlangs 'ongeautoriseerde transacties' zijn geobserveerd. Analisten melden ook dat er honderden miljoenen aan cryptovaluta van het platform zijn gehaald, schreef Reuters onlangs al. Nieuwe FTX-ceo John Ray zegt in een statement dat het bedrijf 'alles in het werk blijft stellen om activa, waar die ook zijn, veilig te stellen'. Het bedrijf wil de valuta overbrengen naar een cold wallet, die niet is verbonden met het internet. De ceo bevestigt opnieuw dat er 'ongeautoriseerde toegang tot bepaalde activa' is geweest. Het bedrijf zegt daarnaast samen te werken met de autoriteiten.

Cryptobeurs FTX kwam eerder deze maand in de problemen toen bleek dat de beurs verbonden was aan Alameda Research, waardoor het bedrijf minder liquide middelen bleek te hebben dan werd gedacht. Dat werd vooral een probleem toen de ceo van Binance, FTX' grootste concurrent zijn FTT-tokens verkocht. FTT is de valuta van FTX zelf. Door die verkoop ontstond een bankrun, waarbij gebruikers hun tokens verkochten en de waarde sterk daalde.

FTX vroeg eerder deze week al uitstel van betaling aan, waarbij het bedrijf onder toezicht van een faillissementsrechter onderzoekt hoe belanghebbenden zoveel mogelijk geld terug kunnen krijgen. Het bedrijf moet daarbij een plan voor een herstructurering ontwikkelen. Bankman-Fried stapte vrijdag op als ceo. Amerikaanse markttoezichthouder SEC doet onderzoek naar de situatie bij FTX. Binance zou FTX in eerste instantie overnemen, maar zag daar later toch van af.