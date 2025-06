Meta stopt met ontwikkeling van Portal-display en smartwatches

Meta gaat stoppen met een aantal hardwareproducten en -divisies. De virtualrealityheadsets blijven bestaan, maar het bedrijf stopt onder andere met de ontwikkeling van de slimme Portal-hub en zijn project rondom smartwatches.

Managers bij Meta hebben deze week tijdens een algemene vergadering van werknemers gezegd dat Meta stopt met die producten, schrijft persbureau Reuters. Het bedrijf zou helemaal stoppen met de Portal, een slimme speaker met een scherm dat voornamelijk is bedoeld om te videobellen. Het toenmalige Facebook introduceerde dat apparaat in 2018.

Later kwam de Portal-divisie onder de Reality Labs-divisie van het bedrijf te vallen. Dat is de afdeling van Meta die zich ook bezighoudt met metaversehardware. Het bedrijf stopt niet met de productie van die hardware, die nodig is voor de toekomst van zijn werk rondom de metaverse.

Wel zou Meta stoppen met het werk aan zijn smartwatches. Er gingen al langer geruchten rond dat Meta nog in 2022 met een smartwatch met twee camera's erin zou komen, waar ook al foto's van gelekt zijn. Dat horloge is er echter nog nooit gekomen en dat zou nu ook niet meer gebeuren.

Meta ontsloeg vorige week 11.000 werknemers, zo'n dertien procent van zijn totale personeelsbestand. Dat deed het bedrijf vanwege de tegenvallende resultaten. Mark Zuckerberg wijt de slechte omzet onder andere aan de economische situatie en aan Apples nieuwe maatregelen rondom advertenties op iOS. Ook de investeringen in metaverseactiviteiten kosten het bedrijf miljarden en leveren vooralsnog niets op.