Facebook introduceert mobiele versie van slim scherm Portal

Facebook heeft twee nieuwe Portal-modellen aangekondigd, namelijk een Go-variant met accu en een nieuwe +-versie. De Portal Go is bedoeld om binnen een huis in verschillende kamers te kunnen videobellen.

De Portal Go heeft een 10,1"-scherm, een driehoekig ontwerp en een inkeping aan de achterkant om het slimme scherm mee op te kunnen tillen. Opladen gaat via een dock. Facebook meldt niet hoe groot de accu is of hoe lang je ermee moet kunnen videobellen.

Het scherm heeft een resolutie van 1280x800 pixels. De Go heeft verder twee 5W-speakers en een 20W-woofer, vier microfoons, werkt met wifi en Bluetooth-versie 5.1 en heeft een camera met een resolutie van 12 megapixel en een beeldhoek van 125 graden. De Go is 17,4x25,7x7,9cm groot.

Waar de eerste versie van de Portal+ nog gedraaid kon worden, is de nieuwe versie van de Portal+ altijd in landscape. Dit nieuwe model kan wel naar voren of naar achteren gekanteld worden. De nieuwe Portal+ krijgt daarnaast een iets kleiner 14"-scherm met een resolutie van 2160x1440 pixels.

Verdere specificaties zijn grotendeels gelijk aan de Go, al heeft de camera van de Portal+ een beeldhoek van 131 graden. De Portal+ is 25,1x31x10,0cm groot. Dit apparaat is volgens Facebook voornamelijk bedoeld voor videovergaderingen met veel mensen, zoals voor werkdoeleinden. Met dit scherm zouden maximaal 25 mensen in een Zoom-vergadering te zien zijn.

Links de Portal Go, rechts de Portal+

Facebooks Portal-apparaten zijn voornamelijk bedoeld als slimme schermen om te kunnen videobellen en krijgen daarom camerasoftware die tijdens het videobellen de gebruiker volgt. Met deze software zorgt Facebook ervoor dat de gebruiker altijd zo centraal mogelijk in beeld staat.

Het bedrijf brengt verder updates uit voor het besturingssysteem van de apparaten, zo is het startscherm opnieuw ontworpen om deze meer gepersonaliseerd te maken en is er een Household Mode om het apparaat eenvoudiger met meerdere mensen te kunnen delen. Daarnaast wil Facebook de software meer geschikt maken voor zakelijke doeleinden. Daarom is er een kalenderapp met integratie voor Outlook en Google-agenda's, komt er Microsoft Teams-ondersteuning en introduceert Facebook een Portal for Business-dienst voor kleine en middelgrote bedrijven.

De twee nieuwe Portal-modellen worden vanaf 19 oktober geleverd. In de Benelux worden ze nog niet geleverd; wel in landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Portal Go kost 229 euro, de Portal+ kost 369 euro.