Zoom gaat slimme speakers met scherm ondersteunen

Videoconferentiesoftware Zoom gaat vanaf later dit jaar werken op slimme speakers met schermen. Een Zoom-meeting doen kan dan op een Google Nest Hub Max, Amazon Echo Show en Facebook Portal.

Zoom komt als eerste in september beschikbaar op Facebook Portal, zegt het bedrijf. Portal voegt dan ondersteuning toe voor diverse diensten, waaronder Cisco Webex. Die apps kunnen gebruik maken van dezelfde algoritmes om personen in beeld te houden als Facebook Messenger en WhatsApp, de diensten met video-ondersteuning van Facebook zelf.

De ondersteuning voor Amazon Echo Show en Google Nest Hub Max volgt later in het najaar, maar een exacte datum geeft Zoom niet. De integratie werkt niet met apps; in plaats daarvan kunnen gebruikers meetings in via de kalender-app die al werkt op de slimme speakers. Ook kunnen gebruikers aan de diverse digitale assistenten vragen om de volgende meeting in te gaan via Zoom. De bedoeling van de integratie is dat thuiswerkers makkelijker en laagdrempeliger Zoom-meetings in kunnen dan nu gebruikelijk is. Het systeem kan werken via stemcommando's.