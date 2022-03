Gebruikers Zonnet- en Versatel-mailbox moeten betalen voor behoud mailadres

Gebruikers van een e-mailadres op @zonnet.nl en @versatel.nl moeten gaan betalen voor het behoud van hun mailadres en mailbox. Dat heeft voormalig moederbedrijf Tele2 bekendgemaakt. De e-mailadressen horen bij oude internetabonnementen.

Gebruikers krijgen een e-mail om hen te informeren, ontdekten gebruikers op GoT. Een gedeelte van de mailadressen kwamen vijf maanden geleden via een overname in handen van InterNLNet, zegt Tele2, nu onderdeel van T-Mobile.

De mailadressen verdwijnen per 1 oktober, tenzij gebruikers betalen. Dat is 6 euro per jaar voor behoud van het mailadres. Voor 9 euro stuurt InterNLnet de mail een jaar lang door naar een zelfgekozen ander mailadres en voor 12 euro per jaar is er een uitgebreider abonnement met eigen domeinnaam en meerdere mailboxen. Details over de prijzen staan op de site van Zonnet. Het gaat om gratis verstrekte mailadressen. De bedrijven en merknamen verdwenen al jaren geleden, maar tot nu toe bleven de e-mailadressen wel in gebruik. Het is onbekend hoeveel mensen gebruik maken van de mailboxen.