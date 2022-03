ZTE zet render online van smartphone met frontcamera achter scherm

De Chinese smartphonemaker ZTE heeft een render online gezet van wat vermoedelijk de eerste smartphone zal zijn met een frontcamera achter het scherm. De render laat de frontcamera niet zien. ZTE presenteert de telefoon binnen twee weken.

Een topman van Weibo heeft de afbeelding als teaser op Weibo gezet. De teaser toont de bezels niet, maar die zijn weer te zien in een andere teaser. Ook daarop is de frontcamera niet te zien. De ZTE Axon 20 5G zal bij de aankondiging op 1 september vermoedelijk de eerste telefoon zijn met frontcamera achter het scherm. Die frontcamera heeft een resolutie van 32 megapixels.

Het scherm, waarachter ook een vingerafdrukscanner zal zitten, heeft een diagonaal van 6,92" en een resolutie van 2460x1080 pixels. Daarmee komt het uit op een schermverhouding van 20,5:9, bij een formaat van 16,1x7,1cm en een oppervlakte van bijna 114 vierkante centimeter. De camera's achterop zijn een primaire 64-megapixelcamera, een camera met ultragroothoeklens van 8 megapixels en twee 2-megapixelcamera's, vermoedelijk een macrocamera en dieptesensor.

Om de frontcamera achter het scherm te krijgen, gebruikt de Chinese fabrikant vermoedelijk technologie van het eveneens Chinese Visionox. Dat bedrijf nam in juni een oledscherm met frontcamera achter de pixels in massaproductie.

Er is afgelopen jaren al wel aandacht geweest voor de techniek en onder meer Oppo heeft het als prototype laten zien. Met de kleiner geworden bezels verdween de frontcamera eerst in een inkeping. Daarna verschenen enkele smartphones met de frontcamera in een pop-upmodule, maar de meest gangbare methode is nu om de frontcamera in een gat in het scherm te stoppen.