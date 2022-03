MediaTek introduceert Dimensity 800U-soc voor midrange-5g-smartphones

MediaTek heeft de Dimensity 800U aangekondigd, een soc voor midrange-5g-smartphones die iets beter zou moeten presteren dan de Dimensity 800. De nieuwe Dimensity 800U is alweer de zesde MediaTek-soc met een geïntegreerde 5g-modem.

In navolging van de Dimensity 800 bevat de 800U een geïntegreerde 5g-modem met ondersteuning voor frequenties lager dan 6GHz, waarmee de nieuwe chipset net als de 800 en de hoger gepositioneerde 1000 geen mmWave-frequenties ondersteunt. De Dimensity 800U heeft net als de 800 two carrier aggregation zodat een soepele overgang tussen 5g-netwerken mogelijk is.

De Dimensity 800U heeft twee Cortex A76-cores op 2,4GHz, aangevuld met zes zuinige Cortex A55-cores op 2GHz. Ter vergelijking: de Dimensity 800 heeft vier Cortex A76-cores op 2,0GHz. Vermoedelijk liggen de multicore-prestaties van de Dimensity 800 daarmee hoger dan bij de 800U. Bij singlecore-tests scoort de 800U naar verwachting weer hoger. De gpu van de 800U is een ARM Mali G57; die zit ook in de Dimensity 800. Net als de 820-serie ondersteunt de nieuwe 800U full-hd+-resoluties op maximaal 120Hz, terwijl de Dimensity 800 op deze resolutie niet verder komt dan 90Hz.

Verder is er ondersteuning voor maximaal vier camerasensoren met een resolutie van maximaal 64 megapixel. Dat komt overeen met de 800, terwijl de 820 sensoren met een resolutie van 80 megapixel ondersteunt. Ook is er een ai processing unit aanwezig die de processor kan ontlasten bij bepaalde taken, zoals objectherkenning.

Net als de andere socs wordt de Dimensity 800U op 7nm gemaakt. Wanneer de eerste telefoons met de nieuwe chipset zullen verschijnen, is nog onduidelijk. De begin dit jaar aangekondigde Dimensity 800 is al geïntegreerd in een aantal telefoons, zoals de in China uitgebrachte ZTE Axon 11 SE en de Honor Play 4.