MediaTek kondigt 4nm-Dimensity 8200-soc aan voor smartphones

MediaTek heeft de Dimensity 8200 aangekondigd. Dat is een soc voor smartphones die op een 4nm-procedé van TSMC wordt gebakken. De Dimensity 8200 heeft acht cores, die onderverdeeld zijn in drie clusters. De chipset biedt ondersteuning voor een 320-megapixelcamerasensor.

Een van de clusters bevat een Arm Cortex A78-kern die op 3,1GHz draait. Een tweede cluster bevat drie A78-cores die op 3GHz draaien en een derde cluster bevat vier A55-cores die op 2GHz draaien. De cpu van de Dimensity 8200 kreeg 4MB aan L3-cachegeheugen mee. De chipset bevat ook quadchannel Lpddr5-geheugen en werkt met UFS 3.1-nandflash. Wat connectiviteit betreft biedt de Dimensity 8200 ondersteuning voor tri-band Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 en Sub-6GHz 5G.

De soc bevat een Mali G610-gpu met zes cores en een MediaTek APU 580 voor AI-taken. De Imagiq 785-isp biedt ondersteuning voor een 320-megapixelcamerasensor en video-opnames in 4k en 14bit-hdr. De soc laat ook toe om via drie sensoren tegelijkertijd hdr-video-opnames te maken. Tijdens het filmen kan er ook gebruik worden gemaakt van subjectfocustracking en kan er een bokeheffect worden toegevoegd.

MediaTek heeft de soc ook uitgerust met HyperEngine 6.0. Hierdoor moeten gameprestaties erop vooruit gaan. Via Display Sync 2.0 kan de refreshrate van het scherm bovendien aangepast worden naar de frames per seconde in het spel. De soc ondersteunt wqhd+-displays met een maximale refreshrate van 120Hz, en full-hd+-displays met een maximale refreshrate van 180Hz.

MediaTek Dimensity 8200
MediaTek Dimensity 8200

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 11:54 17

08-12-2022 • 11:54

17

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Reacties (17)

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AlphaWierie 8 december 2022 12:08
Ik heb na jaren geleden, sinds kort weer een tablet met MediaTek. Maar ben positief verrast over de vooruitgang die ze hebben gemaakt. Stabiel, best energiezuinig en snel genoeg voor hedendaagste zware apps.
ultimasnake @AlphaWierie8 december 2022 12:22
MediaTek stond bij mij altijd bekend als het merk waar je een tablet van krijgt bij de aanschaf van 500 pleerollen bij de Hanos... Was een tablet die al onbruikbaar was toen we die kregen terwijl het een courant model was destijds. Was wel een jaar of 8 geleden en 'de baas' vond het een leuke deal en dacht dan eindelijk een tablet te hebben

Fijn als ze ook wat hogerop zijn gegaan en niet alleen e-waste verkopen :-)
Quitzcused @ultimasnake8 december 2022 13:00
Mediatek maakt echt al jaren chips die soms beter zijn dan de snapdragon variant. De stigma blijft er alleen nog om hangen.
!GN!T!ON @Quitzcused8 december 2022 19:19
Mijn probleem met mediatek was dat ze geen drivers beschikbaar stellen, wat een custom android rom onmogelijk maakt. Xiaomi maakt bijvoorbeeld vaak 2 versies van een telefoon, een qualcomm en een mediatek. En voor de eerste zijn er vrijwel altijd custom roms beschikbaar, en voor mediatek vrijwel nooit.
warp @!GN!T!ON8 december 2022 20:15
Alleen boeit het vrijwel niemand of je een custom Android rom kunt flashen, dat is maar een hele kleine nichemarkt. Dus wat dat betreft snap ik wel dat Mediatek niets beschikbaar stelt.
tweakery @warp8 december 2022 22:02
Desalniettemin betekent dit wel dat je geen baas over je eigen (gekochte) apparaat bent. Je kunt immers niet doen wat je ermee wilt terwijl de technische mogelijkheid er wel is.
warp @tweakery8 december 2022 22:34
De mogelijk is er blijkbaar dus niet als je een device met een Mediatek chip koopt. Maar er is toch keuze? Niemand die je verplicht om een Meditek powered device te kopen immers.
nout77 @ultimasnake8 december 2022 13:00
De laatste jaren doet MediaTek het goed. De Dimensity 8100 presteerde erg goed en was zeer energiezuinig t.o.v. concurrenten. En vele malen beter dan wat Samsung zelf fabriceert met zijn Exynos reeks. Of de Google Tensor soc.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=s0ukXDnWlTY&t=641
[Geekerwan]
bladerash 8 december 2022 12:38
Ik heb hier de Poco X4 GT met de dimensity 8100 chip, vlotte telefoon met een lange batterijduur.
Schijnt de meest efficiente chip te zijn volgens deze review: https://www.youtube.com/watch?v=s0ukXDnWlTY
marcelnooijen 8 december 2022 13:44
Ik heb de OnePlus Nord 2 128GB waar ik zeer tevreden over ben met een MediaTek Dimensity 1200-AI processor er in. Vlotte telefoon en de volgende wordt denk ik weer een OnePlus!
Tomislav 8 december 2022 14:20
Er wordt gesteld dat de A78 cores opgesplitst zijn in twee 'clusters'. Uit zich dat nog op een andere manier dan die exta 100 MHz? Heeft het meer L2 cache of iets dergelijks? Of is cluster in dit geval meer een marketingsterm om de hogere kloksnelheid te duiden?
SpeedersPeugeot 8 december 2022 14:23
Heb hier een Samsung S22, wat een batterij drama...

120hz scherm wat zo mooi is dus maar naar 60hz geschakeld.

Processor snelheid terug gezet.

Batterij spaarstand aangezet.

Dus value for money ver te zoeken.

In de S23 weer een Snapdragon hopelijk _/-\o_
Quitzcused @SpeedersPeugeot8 december 2022 15:09
De Exynos van Samsung zijn inderdaad de slechtse jongen van de klas. Mediatek en Snapdragon doen het veel beter.
Eef1992 @SpeedersPeugeot8 december 2022 15:31
Ik heb een S21+ en die loopt ook leeg als een malle. De telefoon geeft zelf aan dat een full charge 16 uur doet, maar weet eigenlijk niet of hij daarbij de laadgrens tot 85% in acht neemt.

In de praktijk ligt hij 's nachts op de draadloze oplader('s ochtends 85%), in de auto naar kantoor aan de oplader(kom dus op kantoor aan met 85%), op kantoor ergens halverwege de dag nog een keer (op het moment dat ik onder de 40% kom, daarna weer 85%) en 's avonds onderweg naar huis wordt hij weer volgepompt(kom ik thuis met 85%). Bij naar bed gaan is hij dan vaak weer onder de 30%. Screentime is, inclusief navigeren van en naar werk, eigenlijk altijd <4 uur, vaak onder de 3...
well0549 @Eef19929 december 2022 18:03
Nieuwe batterij zou ik zeggen
Eef1992 @well054910 december 2022 12:28
Jaa, een keer ;)
IamFenix 11 december 2022 22:42
R Fb 't is n nyyhyt yyn yyn y

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