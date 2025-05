MediaTek kondigt 6nm-soc Genio 700 voor iot-apparaten aan

MediaTek introduceert zijn Genio 700-soc. Deze Arm-chip beschikt over acht cores en is bedoeld voor gebruik in smarthomeapparaten en industriële apparatuur. De chip komt beschikbaar in het tweede kwartaal van dit jaar.

De MediaTek Genio 700 wordt door TSMC geproduceerd op 6nm. De soc krijgt twee Cortex-A78-kernen op 2,2GHz en zes efficiëntere A55-cores op 2,0GHz, naast een geïntegreerde Arm Mali G57 MC3-gpu. MediaTek voorziet de chip daarnaast van Lpddr4x-ondersteuning en een AI-accelerator die int8-, int16- en fp16-berekeningen kan uitvoeren. Volgens de fabrikant levert deze accelerator maximaal 4 tops.

Volgens de fabrikant ondersteunt de chip 4k-schermen en full-hd-displays, beide op maximaal 60Hz. De Genio 700 krijgt daarnaast ondersteuning voor PCIe 2.0, USB 3.2 Gen 1, gigabitethernet en een Mipi-Csi-interface voor camera's. De chip kan optioneel uitgerust worden met Wi-Fi 6- en 5G-ondersteuning. MediaTek stelt dat de Genio 700 bedoeld is voor gebruik in smarthomeapparaten, winkelapparatuur en industriële apparaten, zoals iot-gateways.

De Genio 700 krijgt verder Arm SystemReady- en PSA-certificeringen. MediaTek stelt dat de soc een levensduur van meer dan tien jaar biedt. De chip ondersteunt Android, Yocto Linux en Ubuntu. De eerste apparaten met een Genio 700-soc moeten later dit jaar verschijnen. MediaTek zegt dat de soc in het tweede kwartaal commercieel beschikbaar komt.