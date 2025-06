Gerucht: MediaTek Dimensity 9300 krijgt ondersteuning voor Lpddr5t-geheugen

Leaker Digital Chat Station heeft enkele vermeende details over de MediaTek Dimensity 9300 gedeeld. De soc zou Lpddr5t-geheugen ondersteunen en zo een geheugenbandbreedte van 9,6Gbps mogelijk maken. Bij Lpddr5x-geheugen ligt deze snelheid op ongeveer 8,5Gbps.

Volgens de leaker, die actief is op het Chinese socialemediaplatform Weibo, zou de chip van MediaTek op het N4P-procédé van TSMC gebakken worden, dat is een verbeterde versie van het 5nm-procédé van het Taiwanese bedrijf. Eerder dit jaar raakte al bekend dat de Dimensity 9300 alleen Cortex X4- en A720-kernen zal bevatten. Beide soorten rekenkernen zijn zogenaamde highperformancerekenkernen en daarmee zou het de eerste soc zijn die geen zuinige processorkernen aan boord heeft. De soc zou ook over een Immortalis G720-gpu beschikken. MediaTek kondigt zijn Dimensity 9x00-socs doorgaans in november of december aan.

Lpddr5t-geheugen kan snelheden tot 9,6Gbit/s halen. Dat is ongeveer 13 procent sneller dan Lpddr5x-geheugen. SK Hynix introduceerde begin dit jaar dit type geheugen en voorzag klanten sindsdien van samples. De mobiele dram-modules zouden op een vdd-spanning van 1,01 tot 1,13V draaien. Lpddr5-geheugen is geheugen dat voornamelijk in smartphones en laptops zal gebruikt worden. Volgens SK Hynix is het geheugen een tussenstap naar lpddr6-geheugen.