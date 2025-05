MediaTek kondigt Dimensity 9300 aan, high-end soc zonder zuinige kernen

MediaTek heeft de Dimensity 9300 aangekondigd, een soc die krachtige Arm-cores gebruikt, maar geen lichte, zuinige kernen heeft. Toch claimt het bedrijf dat de nieuwe soc tot 33 procent energiezuiniger is dan zijn voorganger, de 9200.

De Dimensity 9300 gebruikt twee soorten Arm Cortex-cores, X4-kernen en A720-kernen. Van beide kerntypes zijn er vier cores in de soc en er is één X4-core hoger geklokt, meldt Android Police. Daarmee is de Dimensity 9300 de eerste soc die uit verschillende soorten kernen bestaat en geen lichte, zuinige kernen heeft. MediaTek claimt dat die zuinigere kernen niet nodig zijn, omdat de A720-cores eenvoudige taken sneller afmaken dan zuinigere cores, waardoor er netto minder energie is gebruikt. Daarbij is de soc sneller.

MediaTek stelt dat de soc tot 33 procent zuiniger is in vergelijking met de 9200, bij een vergelijkbaar prestatieniveau. Daarnaast ligt de piekkracht van de soc 40 procent hoger dan bij de 9200 het geval was. Ook de Immortalis G720-gpu zou zuiniger zijn dan de gpu in de 9200-serie; MediaTek zegt tot 40 procent zuiniger op hetzelfde prestatieniveau en tot 46 procent krachtiger bij hetzelfde energiegebruik. De soc heeft een 'tweedegeneratie raytracingengine'.

Naast de snellere cpu en gpu, heeft de Dimensity 9300 een 790-apu voor AI-taken. MediaTekt spreekt over het verdubbelen van de integer en floating point operator performance en een vermindering van het energiegebruik van 45 procent. De apu ondersteunt het lokaal draaien van taalmodellen als Meta's Llama 2, Baichuan 2 en Baidu AI, met maximaal 33 miljard parameters.

De soc moet eind dit jaar voor het eerst in telefoons verschijnen. MediaTek zegt niet in welke telefoons dit zal zijn. De Dimensity 9300 moet concurreren met Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3-soc.