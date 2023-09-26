Xiaomi presenteert 13T en 13T Pro met MediaTek Dimensity-socs

Xiaomi heeft de 13T-serie gepresenteerd. Het gaat om twee modellen die beide zijn uitgerust met verschillende MediaTek-socs. De 13-smartphones kregen nog Snapdragon-socs. De camera's van de telefoons zijn in samenwerking met Leica ontwikkeld.

De 13T krijgt de Dimensity 8200-Ultra-soc en de 13T Pro krijgt de Dimensity 9200+-soc. Bij de voorgaande generatie, de 13, kregen beide telefoons dezelfde Snapdragon 8 Gen 2-soc. De 13T heeft 8 of 12GB geheugen; de 13T Pro heeft 12 of 16GB geheugen. Beide toestellen hebben Lpddr5-geheugen. De 13T heeft USF 3.1-opslag; de 13T Pro krijgt UFS 4.0-opslag mee.

Waar de twee telefoons bij de voorgaande generatie nog verschillende formaten hadden, is dat bij de 13T-serie niet langer het geval. Beide modellen hebben hetzelfde 6,67"-amoledscherm met een resolutie van 2712x1220 pixels en een beeldverhouding van 20:9. De telefoons hebben een adaptieve verversingssnelheid van maximaal 144Hz en een touch sampling rate van maximaal 480Hz. De smartphones hebben een piekhelderheid van 2600cd/m² en ondersteunen allebei het volledige DCI-P3-kleurenspectrum, Dolby Vision en HDR10+.

Beide telefoons hebben dezelfde drievoudige cameraopstelling met lenzen die samen met Leica zijn ontworpen. De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor met een 1/1,28" grote sensor. Die camera heeft een 24mm-groothoeklens. Daarnaast zijn er een 50-megapixeltelelenscamera en een 12-megapixel-ultragroothoekcamera.

De twee toestellen hebben 5000mAh-accu's, waarbij de Pro met 120W is op te laden en de reguliere versie met 67W opgeladen kan worden. De toestellen zijn IP68-gecertificeerd voor water- en stofdichtheid. De telefoons krijgen vier generaties Android-upgrades en vijf jaar beveiligingspatches. Dit is een langer updatebeleid dan voorheen.

De 13T-serie meet 162,2x75,7x8,49mm en weegt zo'n 200g. De toestellen zullen verkrijgbaar zijn in groen, zwart en blauw. De 13T met 8GB geheugen en 256GB opslag kost 650 euro; de 13T Pro met 12GB geheugen en 512GB opslag kost 900 euro. Xiaomi meldt niet wanneer de telefoons uitgebracht worden.