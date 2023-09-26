Xiaomi presenteert 13T en 13T Pro met MediaTek Dimensity-socs

Xiaomi heeft de 13T-serie gepresenteerd. Het gaat om twee modellen die beide zijn uitgerust met verschillende MediaTek-socs. De 13-smartphones kregen nog Snapdragon-socs. De camera's van de telefoons zijn in samenwerking met Leica ontwikkeld.

De 13T krijgt de Dimensity 8200-Ultra-soc en de 13T Pro krijgt de Dimensity 9200+-soc. Bij de voorgaande generatie, de 13, kregen beide telefoons dezelfde Snapdragon 8 Gen 2-soc. De 13T heeft 8 of 12GB geheugen; de 13T Pro heeft 12 of 16GB geheugen. Beide toestellen hebben Lpddr5-geheugen. De 13T heeft USF 3.1-opslag; de 13T Pro krijgt UFS 4.0-opslag mee.

Waar de twee telefoons bij de voorgaande generatie nog verschillende formaten hadden, is dat bij de 13T-serie niet langer het geval. Beide modellen hebben hetzelfde 6,67"-amoledscherm met een resolutie van 2712x1220 pixels en een beeldverhouding van 20:9. De telefoons hebben een adaptieve verversingssnelheid van maximaal 144Hz en een touch sampling rate van maximaal 480Hz. De smartphones hebben een piekhelderheid van 2600cd/m² en ondersteunen allebei het volledige DCI-P3-kleurenspectrum, Dolby Vision en HDR10+.

Beide telefoons hebben dezelfde drievoudige cameraopstelling met lenzen die samen met Leica zijn ontworpen. De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor met een 1/1,28" grote sensor. Die camera heeft een 24mm-groothoeklens. Daarnaast zijn er een 50-megapixeltelelenscamera en een 12-megapixel-ultragroothoekcamera.

De twee toestellen hebben 5000mAh-accu's, waarbij de Pro met 120W is op te laden en de reguliere versie met 67W opgeladen kan worden. De toestellen zijn IP68-gecertificeerd voor water- en stofdichtheid. De telefoons krijgen vier generaties Android-upgrades en vijf jaar beveiligingspatches. Dit is een langer updatebeleid dan voorheen.

De 13T-serie meet 162,2x75,7x8,49mm en weegt zo'n 200g. De toestellen zullen verkrijgbaar zijn in groen, zwart en blauw. De 13T met 8GB geheugen en 256GB opslag kost 650 euro; de 13T Pro met 12GB geheugen en 512GB opslag kost 900 euro. Xiaomi meldt niet wanneer de telefoons uitgebracht worden.

Xiaomi 13T en 13T ProXiaomi 13T en 13T Pro
Xiaomi 13T en 13T ProXiaomi 13T en 13T ProXiaomi 13T en 13T Pro

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 26-09-2023 15:30 52

26-09-2023 • 15:30

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Reacties (52)

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Vlizzjeffrey 26 september 2023 15:42
Voordat de vragen over Mediatek weer komen ( zoals bij elke smartphone aankondiging met Mediatek chip)

Ja de Mediateks zijn goede cpu's, en kunnen zich meten met de Qualcomms, verschil is dat voor de Qualcomm chips er vaak een grotere custom rom community is.

Vaak hoor je hier op Tweakers: 'Mediatek kan je geen custom roms voor krijgen', maar dat is ook niet juist, er zijn zoveel smartphones met Mediatek chips waar custom roms voor te vinden zijn, enkel is bij Qualcomm chips die community vaak een stuk groter.
Balance @Vlizzjeffrey26 september 2023 15:50
XDA Developers heeft een uitstekende review van deze twee SoCs gemaakt: Snapdragon 8 Gen 2 vs MediaTek Dimensity 9200: Battle of the titans

Hun conclusie:
Neck and neck, yet again
Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2 is neck and neck when it comes to performance output versus the Dimensity 9200, it edges out the best of MediaTek just a little bit in almost every category. It's a phenomenal chipset that will power the majority of flagships in 2023, and it's leaps and bounds better than the Snapdragon 8 Gen 1.

That's not to say that the MediaTek Dimensity 9200 is a bad chip or one that you should skip. Any device with the Dimensity 9200 will be more or less indistinguishable from Qualcomm's own equivalent chip, and it's great to point to what an amazing position MediaTek has found itself in. The CPU and the GPU both fall behind slightly, but the power efficiency is excellent.
theduke1989
@Vlizzjeffrey26 september 2023 16:23
De meest belangrijke ROM developer voor Europa ''xiaomi.eu'' ondersteunt geen MtK
Dus dat zegt al wat, de XDA ROMs moet je met een korreltje zour nemen de meeste, en hopen of je ook een stabiele goede ROM krijgt.

Aanbevolen ROMS
PixelExperience - https://get.pixelexperience.org/
cDroid - https://crdroid.net/
ArrowOS - https://arrowos.net/
Xiaomi.eu - https://xiaomi.eu/community/
LineageOS - https://lineageos.org/

Dit zijn een van de meest aanbevolen ROMs die goed werken op vrijwel alle Qualcomm telefoons.
En ze hebben vaak alle een Telegram group, waar je dus terecht kan voor nieuws, hulp en feedback. Dat zal dus niet veel zijn voor de MtK modellen geloof me.
SamSid @theduke198926 september 2023 16:46
Schiet mij maar lek, wanneer ik een domme vraag stel. Maar waarom zou je anders ROMS willen?
blinchik @SamSid26 september 2023 17:05
Omdat je huidige rom te veel bloatware heeft en de mod meer features heeft (bv bij Xiaomi.eu, kijk bij een van de latere roms en zoek in de tekst naar Our ROMs features, dan zie je een voorbeeld.

Of anderzijds, omdat je telefoonleverancier geen updates meer uitbrengt, en deze wel ondersteund zijn door de community en je dus wel op een latere versie kan draaien (en vaak sneller en meer geoptimaliseerd)
SamSid @blinchik26 september 2023 17:25
Dank je, ik heb net gekeken naar je link. En ik zie dat het alleen voor Chinese versies gaat? Ik heb een global versie bij mijn Poco X3 met miui 14. Alleen zie mijn apparaat er niet tussen. Veelal 11 en 12 apparaten.

Kan ik met ROMS dan wel gebruik maken van de optie SENSORS OFF? Want die optie bestaat niet meer vanaf Miui 11.
blinchik @SamSid26 september 2023 17:51
Het gaat over alle apparaten (dus ook de europese- ik heb bijvoorbeeld een europees toestel met een xiaomi.eu rom), maar de Xiaomi.eu versie is gebaseerd op de Chinese (developer) versie van de rom.

Als de SENSORS OFF optie is verdwenen uit de developer settings denk ik niet dat die er met een custom rom via Xiaomi.eu bij jou zal bijkomen (want ze baseren zich op dezelfde binary van de kernel).

Als men een kernel source vrijgeeft en/of het is Quallcom, dan heb je meer kans dat er een community zich op gooit en toekomstige (nieuwe) kernels uitbrengt.

Dus bij Xiaomi.eu: getweakte ROM (bloatware weg, extra opties geactiveerd, etc). Bij bv. LineageOS compileert het team een eigen kernel en bouwen ze eigenlijk nieuwe software vanaf scratch (of gebaseerd op andere software dan de officiele rom)
DieMitchell @SamSid26 september 2023 17:02
langer(en vaak sneller) security en feature updates, betere performance/betere batterijduur, sommige mensen willen geen google gerelateerde apps, immiteren van andere apparaten, hele andere look/features.
wortelsky @SamSid27 september 2023 07:35
Op dit moment Android 13 op de poco f1 is ideaal, up to date met prima hardware. Kan zo jaren mee en op naar de volgende Android......
MastaG @theduke198926 september 2023 23:26
Ja en dan kan je vervolgens Magisk met een safetynet-fix module erachteraan flashen om nog je bank-apps te kunnen gebruiken.
Guumuus @MastaG26 september 2023 23:44
Je hebt geen root nodig om een custom rom te flashen. Zonder root, op een custom rom, kun je probleemloos dat soort apps draaien. Zo heb ik zelf de ING app op Evolution op een Mi 9T Pro.
theduke1989
@MastaG27 september 2023 11:56
Meeste banking apps werken prima op de bovengenoemde ROMs. Vroeger was dat zo. Is al een tijd niet meer.

En als het er nog is het vaak aan de developer om het ze fixen. Mits de telefoon interessant is
leonvolt @MastaG1 oktober 2023 12:11
Als je wilt rooten tegenwoordig kun je in sommige gevallen ook KernelSU gebruiken.
De root toegang is dan niet zichtbaar voor bank apps dus je hebt geen safety net fix nodig. https://kernelsu.org/guide/what-is-kernelsu.html

De meeste mensen zullen niet echt root acces nodig hebben op hun telefoon, dus dan werken bank apps met custom rom sws gewoon. Ik heb het zelf voornamelijk voor magisk modules (die werken ook met KernelSU)
MastaG @leonvolt1 oktober 2023 14:34
Bedankt voor alle antwoorden.
Zelf heb ik geen root toegang nodig.
Maar wanneer de bootloader unlocked is bij mijn OnePlus 7T en ik ook een custom rom (LineageOS 20) draai, welke niet door Google is gesigneerd. Dan passeer ik niet de safetynet/play integrity checks van Google.
In dat geval werkt Google Pay niet en klagen sommige bank apps.
Dat is de reden dat ik de play integrity fix module voor Magisk moet gebruiken.
Ik passeer dan enkel basic integrity, niet de volledige integrity.
Maar dat is voldoende om geen gezeik de hebben met Pay.

Ik vraag me dus af hoe dat met custom roms van Xiaomi zit.
Zijn de alternatieve roms ook door Google gesigneerd?
En kun je de bootloader weer locken nadat deze zijn geflashed?
leonvolt @MastaG1 oktober 2023 22:27
Ik heb zelf altijd roms met Google apps geïntegreerd. Roms als Pixel experience, pixel os, evolution X.

Het voordeel is ook dat je dan gelijk pixel exclusieve features hebt. Dingen als de magische gum en onbeperkte Google fotos opslag.

Het is belangrijk om de bootloader altijd ontgrendelt te houden als er custom software op staat. Anders kun je het toestel bricken of in een bootloop terechtkomen.

Ook wel iets om rekening mee te houden is dat je bij Xiaomi 1 week moet wachten en een mi account met telefoonnummer moet koppelen voordat je de bootloader kunt ontgrendelen.
Verwijderd @Vlizzjeffrey26 september 2023 16:47
Toch kijk ik voor een Xiaomi aankoop, of er al een rom voor is, zo niet, dan laat ik m lekker liggen. Verschrikkelijk bloated os, en met een lynageos oid zijn ze altijd veel sneller.
Maar voor een gewone gebruiker zal zon mediatek vast ok zijn.
Xfade @Verwijderd26 september 2023 18:06
Het duurt soms even voordat ze een bootloader unlock en TWRP recovery hebben gemaakt. Dus ik hoop niet dat je kijkt op het moment van uitkomen van het toestel.
Verwijderd @Xfade26 september 2023 20:42
ik koop nooit een nieuw toestel zodra het uitkomt, en meestal koop ik dan als kniepert ook nog het model van vorig jaar :) En ja, dan wil ik direct een verse custom rom erop
KoffieAnanas @Verwijderd26 september 2023 21:16
Met adb heb ik alle bloatware eraf geknikkerd. Was zo gepiept. Daarmee heb je als net niet gewone gebruiker een prima mobiel.
Verwijderd @KoffieAnanas26 september 2023 22:55
En bij een update staat het er weer op.
Maar mui vertraagd de hele boel, het is gewoon zwaar in vergelijking met bijv lineage
brammieman @Verwijderd27 september 2023 20:18
Vertraging is nauwelijks een issue meer tegenwoordig. Heb een 11t met standaard miui 14. Nog net zo rap als de dag dat ik hem kocht.
Verwijderd @brammieman28 september 2023 11:50
nee het os is gewoon trager dan een vergelijkbare lege lineage os. Er draaien standaard zoveel services mee wat gewoon resources kost. Allemaal meuk dat ik toch niet gebruik, dan heb ik liever een snellere telefoon.
jja2000 @Vlizzjeffrey26 september 2023 15:47
Probleem lijkt hem vaker te liggen bij het tekort aan kernel sources voor veel van de apparaten waar hun SoC's in zitten. Als het gros ze niet heeft en een handvol devices (Xiaomi's, zoals in het artikel, lijkt me een fabrikant die ze tegenwoordig wel enigszins netjes releaset) dat wel doet dan is het nog atlijd geen positief ding om te benoemen.

Ander probleem wat vaak benoemd wordt is dat de Software stack die meegeleverd wordt door mediatek vaak ondermaats is aan die van Qualcomm of Samsung waardoor de processors relatief gezien slechter presteren.

[Reactie gewijzigd door jja2000 op 22 juli 2024 14:15]

evanraalte @Vlizzjeffrey26 september 2023 15:48
Belangrijk om dat te vermelden indd. Ik moet wel zeggen dat de actieve community (en waarschijnlijk de Qualcomm SD855 chip) de enige reden is dat ik mijn Mi 9T pro nog gebruik, 4 jaar na dato. Xiaomi heeft maar anderhalf jaar updates geleverd voor dit toestel.

edit: al zie ik wel dat deze toestellen langer ondersteund gaan worden, goede zaak!

[Reactie gewijzigd door evanraalte op 22 juli 2024 14:15]

MrMonkE @Vlizzjeffrey27 september 2023 08:36
Voordat de vragen over Mediatek
Weet je.. dat ik de headline las dacht ik "Mediatek.. *sigh* is. Waarom her-merken ze niet een keer".
Ze hebben een image probleem denk ik. Vast wel een of andere leugenaar die ze daarmee kan helpen.
Marando 26 september 2023 16:37
Het artikel suggereert dat de 13T (Pro) de 13 (Pro) opvolgt. Voor zover ik weet is dat onjuist. Ze volgen de 12T (Pro) op.
Mike P @Marando26 september 2023 18:36
Dit ja. Zijn twee totaal verschillende series.
Aldy @Marando27 september 2023 16:43
Dat vond ik ook al heel duidelijk toen ik de prijzen zag. Dit mogen ze wel even aanpassen in het artikel.
lighting_ 26 september 2023 15:53
De Pro is fors duurder. Heb je die snelheid en geheugen nodig?
Bomberman71 @lighting_26 september 2023 16:26
Dat bepaald ieder voor zich.
gupfishy 26 september 2023 16:15
heb nu de 12t met de 8100 soc. nooit problemen en dat ding gaat als de brandweer. Geen nut om te upgraden dus.
met die 8100 nog nooit iets gezien wat die niet aankan (stottering of iets). alles gaat snel, batterij gaat lang mee, en zelfs de zwaarste games gaan helemaal prima.
Vlizzjeffrey @gupfishy26 september 2023 16:20
De Mediatek 8100 is ook een zeer efficiente cpu die gebakken is op 5nm., een zeer moderne node.
theduke1989
26 september 2023 16:10
een einde aan de ROM community tijdperk voor de Xiaomi Mi13T.

MtK staat super laag voor ROM developers. wordt hem dus niet.
Aangezien ik zelf nooit de stock Android van Xiaomi draai, is dit dus een einde.
TVL 26 september 2023 17:26
Update beleid van Xiaomi vind ik erg slecht. Komt misschien ook wel omdat ze teveel toestellen uitbrengen. Heb al heel lang Xiaomi toestellen maar de huidige die ik heb (Mi 10T Lite) zal de laatste zijn. Wordt al heel lang gesproken over een update, is een keer een update uitgerold die weer teruggetrokken was. Is niet de eerste keer dat het mis gaat met updates bij Xiaomi en bovendien is de ondersteuning veel te kort.
Heb ook een Samsung A52 en nog steeds elke maand een update.
FlashBang @TVL27 september 2023 13:48
De telefoons krijgen vier generaties Android-upgrades en vijf jaar beveiligingspatches. Dit is een langer updatebeleid dan voorheen.
FvGa 26 september 2023 17:36
Zwaar fan van ze! Inmiddels bijna 4 jaar al redmi note pro 9 max in gebruik naar alle tevredenheid. Ook de note pro 11 is heel goed en veel bang for bucks.
namelessness 26 september 2023 18:32
gebruik zelf de 11T Pro naar alle tevredenheid. Toppertje.
Zit ook erg te twijfelen tussen de Honor 5 Magic Pro en Xiaomi 13 Ultra, of 13T Pro.
mmmz, lastig lastig. waarschijnlijk is de 13T Pro stuk goedkoper dan de eerste 2.
WhySoSerious? 26 september 2023 15:45
Die T serie mogen ze houden. Heb liever dat ze de Fold en S serie Global maken.
Xfade @WhySoSerious?26 september 2023 18:08
S serie ?
WhySoSerious? @Xfade26 september 2023 19:47
Ja. :)

nieuws: Xiaomi onthult 12S Ultra-smartphone met 1"-camerasensor voor Chinese ...
namelessness @WhySoSerious?27 september 2023 09:15
wat is er zo speciaal aan de S serie ?
Roel1966 26 september 2023 21:50
Dacht eigenlijk dat Xiaomi meer budget smartphones produceerde maar ik deze 2 smartphones dan nu niet bepaald budget prijzen hebben. Vind 600 euro voor de 'normale' versie en 900 euro voor een pro versie nu niet bepaald goedkoop. En tja, dan met een Mediatek soc erin, ik weet niet, Mediatek vind ik nog steeds niet echt een volwaardige concurrent voor b.v. Qualcomm.
whiner @Roel196627 september 2023 00:18
Dat is ook de reden dat ik weer een samsung heb. De bang for buck tijden bij xiaomi zijn voorbij.

S21fe heb ik gekocht voor 275euro. Daar heb je geen xiaomi meer voor met dezelfde specs.
Roel1966 @whiner27 september 2023 01:30
Inderdaad, en dan heb je eigenlijk een beter toestel dan Xiaomi.
well0549 @Roel196627 september 2023 07:50
Wel altijd uitkijken dat ze bij Samsung niet weer stiekem een exynos voor hebben gebruikt
Roel1966 @well054927 september 2023 18:00
Mijn S20 plus heeft een Exynos maar niks mis mee, toestel werkt nog steeds snel.
iddbbi @Roel196627 september 2023 15:37
De Redmi toestellen hebben enkel nog een beetje budget prijzen.
harakiri576 @iddbbi28 september 2023 00:45
Of de vorige generatie... Xiaomi 12 verkoopt nu voor minder dan 400 euro.
maajelvv @Roel196628 september 2023 10:46
Volgens een andere site begint de pro versie bij €799 met 256GB. Iets goedkoper dus. En in ieder geval geen €1000 + zoals je steeds vaker ziet.
Roel1966 @maajelvv28 september 2023 17:48
Nog steeds ook wel een tamelijke prijs voor een merk als Xiaomi en de stap dan naar een meer high-end toestel van andere merken is relatief klein.

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