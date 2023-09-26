Valve stelt testversie SteamVR 2.0 beschikbaar

Valve heeft een opt-inbètaversie van SteamVR 2.0 beschikbaar gesteld aan alle gebruikers. De VR-interfacesoftware moet de UI volledig veranderen en veel nieuwe functies toevoegen. Er is nog geen concrete releasedatum van de software bekendgemaakt.

SteamVR 2.0 bètaSteamVR 2.0 introduceert volgens Valve bijna alle huidige functies van Steam en de Steam Deck in het SteamVR-ecosysteem. Hoewel het bedrijf geen details over deze functies geeft, bracht het de laatste tijd regelmatig functie- en quality-of-life-verbeteringen naar Steam en de Steam Deck, mede in relatie tot Big Picture Mode. Tot dusver moesten SteamVR-gebruikers daarentegen veel standaard functies missen in de native interface. Overigens zijn praktisch alle Steam-functies wel al beschikbaar via de desktopmodus, die via een VR-headset ook te gebruiken is.

Verder zegt Valve dat SteamVR 2.0 een update doorvoert aan het virtuele toetsenbord, onder meer met ondersteuning voor nieuwe talen, emoji's en thema's. Ook zijn de chat- en voicechatfuncties voortaan native in SteamVR te gebruiken. Het winkelgedeelte van Steam krijgt daarnaast een update waardoor in VR specifiek games voor dat platform getoond worden.

Sinds 2018 bracht Valve om de paar maanden een verbeterde hoofdversie van SteamVR uit, bestaande uit verschillende kleine bèta-updates die daarvoor getest werden. Echt grote functie-updates bleven de afgelopen tijd echter uit. Verschillende media speculeren daarom dat Valve weer werkt aan een standalone-VR-headset. Dit product, waarover al enkele jaren gespeculeerd wordt, zou intern Deckard heten.

SteamVR 2.0 bèta

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 26-09-2023 15:00
34 • submitter: Xtuv

26-09-2023 • 15:00

34

Submitter: Xtuv

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Reacties (34)

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Dalu 26 september 2023 15:13
Verwachten we een prijsdaling voor de steam vr headset? Is ondertussen al een paar jaar uit, maar nog steeds even duur. Of zijn er plannen voor een tweede vr headset. Wil een vr headset halen, maar de volle prijs betalen voor een product wat al een paar jaar op de markt is, weerhoudt mij ervan...
ThijsTheWise @Dalu26 september 2023 15:39
Valve Index is inmiddels wel een beetje gedateerd. Voor elke headset is wel wat te zeggen, maar onder de 1000 euro zou ik voor de G2 gaan als je niet wireless wilt en voor de Pico 4 als je lichte compressie artefacten voor lief neemt. Pico 4 is nu wel echt meeste VR bang for buck. Morgen wordt ook officieel de Quest 3 gepresenteerd op meta connect, wat duurder dan de Pico 4 maar waarschijnlijk ook ietsje beter (en nog wat meer als je standalone VR/AR wilt).
EraYaN @ThijsTheWise26 september 2023 16:07
De controllers zijn op zich nog steeds wel wat je wil en out-side-in tracking ben ik groot fan van maar de headset zelf kan wel een update gebruiken. Toch wat betere optics zou geen gemis zijn.
batteries4ever @EraYaN26 september 2023 17:16
Als je ze al hebt ja, maar voor een gemiddelde speler was toch voor kort een is index+controllers+basis stations toch nog wat veel €1500 of zo, , al zie ik hier de hele set voor $999.- https://store.steampowered.com/sub/354231/ dan wordt het interessant. De kabel is nog een nadeel en wireless maken drijft de prijs weer verder op...
EraYaN @batteries4ever26 september 2023 21:36
Hij is verder volgens mij nooit 1500 euro geweest toch? Ik heb helemaal in het begin ook 1100 voor de set betaald volgens mij. Maar de controllers zijn vrij duur ja, maar goed als je eenmaal voor de hoogste kwaliteit gaat dan maakt het ook allemaal een stuk minder uit want dan moet er ook een 4090 komen...
Arunia @EraYaN26 september 2023 22:30
Als je gaat voor headset, knuckles x2 en 4x lighthouses, dan kom je er wel in de buurt denk ik.

Heb deze zelf gekocht toen net de G2 kwam. Heb die geannuleerd en ben voor deze gegaan. Simpelweg de kwaliteit van het spul vind ik echt wel goed.
Kan het beter qua hardware, ja. Maar heb er geen spijt van.
Hagdos @Arunia27 september 2023 08:58
Waarom zou je 4 lighthouses willen? Op één lighthouse werkt het vaak al prima, een standaard setje van 2 is meer dan genoeg tenzij je een erg ingewikkelde layout van je kamer hebt.
Pieeeeeee @Hagdos27 september 2023 15:05
Eén is echt wel te weinig, of je zou enkel zittende games moeten spelen. Met 2 is vaak al lastig. Vaak sta je op zo'n manier gedraaid dat maar één lighthouse de controller kan zien, als die dan net achter een arm ofzo zit ziet die hem ook niet meer. Ik heb al vaak overwogen om een 3de toe te voegen, maar is ook weer 160 euro en waarschijnlijk lange leveringstermijn.
Hagdos @Pieeeeeee27 september 2023 15:20
Ja, dat bedoel ik. Één lighthouse werkt prima zolang die in het zicht blijft. Dat is in de praktijk wel te weinig, omdat je wel eens omdraait of je hand achter je lijf zit (gezien vanuit de lighthouse). Dat vangt de tweede bij mij eigenlijk altijd wel op (staat in de tegenovergestelde hoek).
Indentical @ThijsTheWise27 september 2023 11:36
Ik zou de Reverb G2 af raden. Waarom?

Het draait exclusief op Windows Mixed Reality, en zonder kleurijk taal gebruik te gebruiken... WMR is heel slecht, at heel jammer is dit zou juist voor laagdrempeligheid kunnen zorgen voor VR, maar helaas. Het is sub-par in vergelijking tot de software van Pico, Valve en Meta. Je hebt ook geen directe SteamVR support dit loopt via WMR, m.a.w. als WMR er mee stopt of buggy is, dan kan je SteamVR niet gebruiken

Mijn grootste irritaties:
  • Frequent vergeten van mijn Gaurdian zone(hoe WMR dat ook noemt)
  • Vaak de Tracking verliezen waardoor ik de kalibratie opnieuw moet doen, soms ook tijdens het gebruik.
  • WMR detecteerd mijn Headset vaak niet terwijl deze wel is aangesloten en vindbaar is in windows (Device manager ziet hem dan wel bijvoorbeeld)
  • WMR maakt de headset niet wakker na dat deze in slaapstand is gekomen
Ik zou dus zelf kijken naar de Pico. Je hebt dan welliswaar geen volwaardige DP kabel wat echt supernice is en de hoofdreden dat ik de HMD kocht, Daarbij is HP ook volledig gestopt met VR en komt en is er dus geen support meer voor de Reverb G2. Als er wat stuk is... dan is dat jammer. Krijgt WMR een update, dan kan dat maar zo zijn dat de G2 op termijn niet meer werkt. en gezien HP gestopt is met VR zal dit ook niet aangepast worden of een mogelijkheid om direct steamVR te gebruiken.

Persoonlijk, doordat HP gestopt is met VR zie ik de G2 als een EOL en EOS product en ook om die reden af te raden om te kopen. Uiteraard als je een goede deal kan scoren... dan kan je het nog doen, maar nieuw zou ik 'em zeker niet meer kopen.
aaradorn @ThijsTheWise27 september 2023 08:24
We hebben al wireless headsets? En ik zit hier nog rond te kloten met mijn eerste generatie rift. Word toch maar eens tijd om te upgraden dan/
ThijsTheWise @aaradorn27 september 2023 09:33
En het hoeft allemaal niet meer zo duur te zijn! Ik heb laatst een net nieuwe pico met accesoires overgekocht voor 250 euro. En daar kan je gewoon zonder pc op gamen.

De standalone VR headsets (quest 1,2,3,pro,pico4) zijn in eerste instantie bedoeld voor standalone maar daarnaast ook draadloos te verbinden met een pc via een router. Nadelen zijn wel dat er compressie en decompressie van het beeld moet plaatsvinden en dat de latency tussen je bewegingen en de feedback in de bril groter wordt. Met een goede router valt de latency wel mee (20-40ms), de meeste mensen merken daar niets van. Compressie en decompressie merken de meeste mensen wel, maar de kwaliteit daarvan heeft ook erg te maken met de kracht van de GPU + de kwaliteit van de router. Wireless is al in best een goede staat (sommigen zien het verschil niet), maar een verbinding via displayport kabel is nog echt wel beter en kost minder grafische kracht.

[Reactie gewijzigd door ThijsTheWise op 22 juli 2024 18:37]

Xxana @Dalu26 september 2023 15:20
Staat letterlijk in het artikel, laatste regels.
wtdtd @Xxana26 september 2023 15:27
Jij hebt zijn comment niet gelezen; hij vraagt niet naar een nieuwe Valve Vr headset, maar naar een prijsdaling op de huidige...
Redbiertje @wtdtd26 september 2023 15:37
Dalu zegt ook:
Of zijn er plannen voor een tweede vr headset.
Dat staat inderdaad wel degelijk in het artikel.
mjtdevries @Redbiertje27 september 2023 14:04
Nee, dat staat niet in het artikel. Daar staat alleen dat er al jaren over gespeculeerd word.
Redbiertje @mjtdevries27 september 2023 17:03
Exact, dat is dus het antwoord: er is geen officiele informatie bekend, maar er zijn wel speculaties. Wellicht geen behulpzaam antwoord, maar het maakt de originele vraag wel geheel overbodig.
novastorm76 @Dalu26 september 2023 15:19
Ik denk dat dit los staat van de Steam VR headset. Dit geldt namelijk ook voor de Oculus Quest 2 (althans, die heb ik).

Ik vermoed dat de VR markt toch momentum begint te krijgen, ondanks de tegenvallende resultaten voor sommige bedrijven. En ik zie er ook echt wel toekomst in, mits ze die headset kleiner en lichter weten te krijgen.
Robbierut4 @Dalu26 september 2023 15:21
prijsdaling is niet heel relevant toch voor een product?

of het is de prijs waard, en een aanrader om te kopen, of niet.

zag net via de pricewatch een koptelefoon die van ruim 9600 euro gedaald was naar 31, maar ook voor 31 euro was het niet echt de moeite. Wel ondertussen 9600 euro goedkoper dan launch.
batteries4ever @Robbierut426 september 2023 17:23
Eh... dietkoptelefoon lijkt me eerder een foutje in het systeem...
Natuurlijk is een prijsdaling relevant, de set is nu voor $999,, nu wat meer in de buurt van de Quest3 en duidelijk interessanter als voorheen eerder richting $2000 @Dalu: https://store.steampowered.com/sub/354231/ . Voor mij was de oude prijs echt te hoog maar voor $999.- is er over na te denken.
melgueriri @batteries4ever27 september 2023 05:13
De Valve Index was vanaf de launch (juni 2019) €1079 voor de hele set: HMD, knuckle controllers en 2 base stations
Tummie555 @Dalu26 september 2023 20:53
Nu index kopen is inderdaad niet handig. Varjo Aero is paar dagen geleden gezakt naar 990 (1199 met btw). Daarnaast morgen Quest 3 presentatie, misschien zelfs al te pre-orderen. Daarnaast denkt Sadly it's Bradley dat de nieuwe Valve headset (codename Galileo/Deckard) ook zeer binnenkort aangekondigd gaat worden. De Pimax Crystal is recent gereleased. De eerste Bigscreen Beyond's zijn inmiddels verstuurd, en de Somnium VR1 is bijna klaar voor lancering. Elk van die headsets heeft haken en ogen, het ligt aan wat jij in VR wilt doen. Maar stuk voor stuk degraderen ze de index tot een slechte optie om nu, laat in 2023, nog nieuw te kopen voor de volle mep.
Harapuia 26 september 2023 15:43
Valve heeft eind augustus ook al een radio certificatie gekregen voor een apparaat met een vergelijkbare beschrijving als de Oculus Rift 3 (https://www.rra.go.kr/ko/...app_no=202317210000256753) dus ik verwacht dat we binnenkort een announcement krijgen voor de nieuwe headset.

Ik ben benieuwd!
Milanobrotchen @Harapuia26 september 2023 17:07
Nice, als hij beter word dan de Oculus quest 2 of 3 dan kan ik die dumpen voor een valve headset hahaha
Oakley 26 september 2023 15:28
Counterstrike 2 in VR? Heb ik onder een steen gezeten? Daar wist ik niks van.
DanielChopin 26 september 2023 15:41
Hopelijk snel een Valve Index 2
PureTryOut 26 september 2023 15:43
Ik betwijfel het maar ik hoop dat ik dan ook eindelijk op Linux goed VR kan doen. Er zijn aardig wat gebreken daar (je kunt bijvoorbeeld niet audio controleren binnen SteamVR of überhaupt mirroren) maar mijn hardware combinatie specifiek heeft ook nog een bug die het helemaal onbruikbaar maakt (https://github.com/ValveS...amVR-for-Linux/issues/334). Het is de enige reden dat ik nog een Windows installatie heb maar het moeten rebooten is zo te merken wel zo'n mentale blokkade dat ik effectief vrijwel nooit meer VR opstart. Jammer want het is zo leuk 😢
JulianvDijk @PureTryOut26 september 2023 15:53
Ik zat zo de issues te lezen op Github en zie inderdaad dat los van een "community hotfix" er niet een goeie fix is. Ik zat te denken zou je niet windows als een VM kunnen runnen in dit geval? GPU passthrough zou misschien goed kunnen werken hier als je backup/integrated GPU tot beschikking hebt voor je laptop. Er zijn tegenwoordig aardig wat guides die goed werken (https://mathiashueber.com...e-gpu-passthrough-ubuntu/).

Geen idee of dit überhaupt een optie voor je is hoor. Ik vroeg me vooral af of dit mogelijk een oplossing voor je kan zijn. :)
PureTryOut @JulianvDijk26 september 2023 17:09
Je gaat er van uit dat ik een laptop gebruik 😉
Maar ik gebruik een desktop en al heeft mijn CPU volgens mij wel builtin graphics (AMD R 1700), ik heb geen zin in het ompluggen van kabels wanneer ik VR opstart haha.

Ik wacht gewoon tot ik een keer ga upgraden/nieuwe PC haal, dan komt het vast allemaal goed haha.
JulianvDijk @PureTryOut26 september 2023 17:13
Haha excuus, ik zie het inderdaad staan. Ik bedoelde computer 8)7.
Ik snap het hotplug probleem wel inderdaad. Je hebt natuurlijk ook nog een scherm waar je wel eens een spelletje op speelt natuurlijk.
piertje 26 september 2023 15:04
waar zou al deze verberteringen toch voor zijn ;)
SeenD @tweakorinho26 september 2023 15:57
Net als dat SteamVR 3.0 ook nooit uit gaat komen. :p

Deckard is wel een goeie naam voor een unreleased VR headset. _/-\o_

[Reactie gewijzigd door SeenD op 22 juli 2024 18:37]

Jerie @SeenD26 september 2023 16:47
Deckard, een referentie naar Blade Runner?

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