Valve stelt testversie SteamVR 2.0 beschikbaar

Valve heeft een opt-inbètaversie van SteamVR 2.0 beschikbaar gesteld aan alle gebruikers. De VR-interfacesoftware moet de UI volledig veranderen en veel nieuwe functies toevoegen. Er is nog geen concrete releasedatum van de software bekendgemaakt.

SteamVR 2.0 introduceert volgens Valve bijna alle huidige functies van Steam en de Steam Deck in het SteamVR-ecosysteem. Hoewel het bedrijf geen details over deze functies geeft, bracht het de laatste tijd regelmatig functie- en quality-of-life-verbeteringen naar Steam en de Steam Deck, mede in relatie tot Big Picture Mode. Tot dusver moesten SteamVR-gebruikers daarentegen veel standaard functies missen in de native interface. Overigens zijn praktisch alle Steam-functies wel al beschikbaar via de desktopmodus, die via een VR-headset ook te gebruiken is.

Verder zegt Valve dat SteamVR 2.0 een update doorvoert aan het virtuele toetsenbord, onder meer met ondersteuning voor nieuwe talen, emoji's en thema's. Ook zijn de chat- en voicechatfuncties voortaan native in SteamVR te gebruiken. Het winkelgedeelte van Steam krijgt daarnaast een update waardoor in VR specifiek games voor dat platform getoond worden.

Sinds 2018 bracht Valve om de paar maanden een verbeterde hoofdversie van SteamVR uit, bestaande uit verschillende kleine bèta-updates die daarvoor getest werden. Echt grote functie-updates bleven de afgelopen tijd echter uit. Verschillende media speculeren daarom dat Valve weer werkt aan een standalone-VR-headset. Dit product, waarover al enkele jaren gespeculeerd wordt, zou intern Deckard heten.