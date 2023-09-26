Belgische GBA kijkt of katholieke kerk gegevens 'ontdoopten' onterecht bewaart

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit gaat kijken of de katholieke kerk onterecht de gegevens van 'ontdoopten' bewaart. Mogelijk is het bewaren van deze gegevens in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vooralsnog zetten bisdommen een notitie bij de naam van voormalige aanhangers van het katholieke geloof, maar deze personen worden niet uit het register van de kerk verwijderd. De Geschillenkamer van de Belgische GBA gaat nu kijken of dit eventueel in strijd is met Europese privacywetgeving. Dit doet het controleorgaan van de instantie naar aanleiding van ophef rondom een documentaire van de VRT over seksueel misbruik binnen de kerk en een daaropvolgend opiniestuk van Jan De Zutter, voormalig woordvoerder van het Europees Parlement. Volgens hem is het niet voldoende dat alleen genoteerd wordt dat zogenoemde ontdoopten uit de kerkgemeenschap zijn gestapt.

Het bisdom zelf zegt volgens de VRT dat het eigenlijk niet eens mogelijk is dat iemand ontdoopt wordt. "Een toegediend sacrament kan niet ongedaan gemaakt worden." Daarom zou een notitie bij de naam van een persoon voldoende zijn. De kerk zegt daarnaast dat de gegevens niet digitaal of gecentraliseerd opgeslagen worden. De betreffende parochie wordt op de hoogte gebracht, waarna een bevoegd persoon binnen de lokale afdeling van deze kerk in het doopregisterboek een notitie maakt. Het schrappen van een naam zou dan ook het 'vernietigen van een historisch document' zijn, stelt de kerk. Overigens heeft de AVG niet alleen betrekking op digitale gegevens, maar ook op fysieke documenten.

Mocht de GBA hetzelfde concluderen, dan kan de katholieke kerk opgedragen worden de gegevens te verwijderen. Gebeurt dat niet, dan kan de autoriteit ook geldboetes opleggen. Naar verwachting komt de Gegevensbeschermingsautoriteit binnen enkele weken met een beslissing.