Privacystichting noyb dient AVG-klacht in tegen Proximus-bedrijf TeleSign

Privacystichting noyb van Max Schrems heeft bij de Belgische privacytoezichthouder GBA een klacht ingediend om het vermeend illegaal profileren van 'miljoenen telefoonnummers' door TeleSign. De Belgische provider nam dit bedrijf in 2017 over.

Noyb zegt dat TeleSign zonder toestemming en medeweten van miljoenen Europeanen het telefoonnummer verwerkt om op basis hiervan een reputatiescore te genereren. Die reputatiescore wordt weer met bedrijven als TikTok, Microsoft, Salesforce en Electronic Arts gedeeld. Zo weten die bedrijven bijvoorbeeld of de kans groot is dat een telefoonnummer van een scammer of een bot komt.

TeleSign krijgt volgens noyb data van BICS. TeleSign valt onder BICS, BICS valt weer onder de Proximus Groep. Noyb verwijst naar een artikel van de Belgische krant Le Soir van 2022, waarin de banden tussen BICS en TeleSign worden beschreven. BICS is een bedrijf dat providers met elkaar verbindt, zodat mensen van verschillende providers onderling kunnen bellen en kunnen roamen op andere netwerken. Zo hoeven providers niet met elke provider onderling contracten af te sluiten, maar kunnen ze BICS' dienst gebruiken.

Bij het gebruiken van BICS' dienst krijgt dit bedrijf volgens noyb gedetailleerde informatie over onder meer hoe lang een telefoongesprek duurt, hoe vaak een telefoonnummer een gesprek opneemt en hoe lang een telefoonnummer actief is of juist niet. Noyb claimt dat BICS zo informatie heeft van ongeveer de helft van alle wereldwijde telefoonnummers.

Zonder dat providers en gebruikers dit zouden weten, zou BICS deze data delen met TeleSign. TeleSign bepaalt op een schaal van nul tot driehonderd hoe 'betrouwbaar' een telefoonnummer is. Onbetrouwbare nummers zouden bijvoorbeeld bij diensten vaker om een sms-verificatie gevraagd kunnen worden. TeleSign verifieert zo vijf miljard unieke telefoonnummers per maand, aldus noyb.

Noyb stelt verder dat deze gegevensverwerking op basis van AI gebeurt en in de Verenigde Staten plaatsvindt. De stichting claimt dat dit gedrag van TeleSign onwettig is en eist dan ook dat het bedrijf deze gegevensverwerking stopt. De GBA zou daarnaast een boete van 4 procent van Proximus' wereldwijde jaaromzet kunnen opleggen, wat volgens noyb 236 miljoen euro is. De Belgische autoriteit heeft nog niet gereageerd, het is dan ook niet duidelijk of er een onderzoek naar TeleSign wordt gestart. De stichting heeft ook een template gemaakt waarmee mensen TeleSign kunnen verzoeken inzage te geven in hun betrouwbaarheidsscore en andere verzamelde data.

BICS zegt volgens noyb dat het een wettelijke reden heeft om de data te verzamelen, namelijk om telecomfraude tegen te gaan. Daarnaast zegt het de gegevens versleuteld naar de VS te versturen en hierbij gebruik te maken van 'standaard contractuele clausules', waardoor het bedrijf aan EU-wetgeving zou voldoen.