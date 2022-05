Privacystichting Noyb dient AVG-klacht in tegen Grindr

Privacystichting Noyb van activist Max Schrems heeft een AVG-klacht ingediend tegen Grindr. De datingapp vraagt bij een opvraging van iemands persoonlijke gegevens om een foto van zowel de identiteitskaart als het e-mailadres. Dat is volgens Schrems tegen de AVG-regels.

Volgens Noyb vraagt datingapp Grindr tijdens het registratieproces op de app geen verifieerbare persoonlijke informatie, omdat anonimiteit een van de speerpunten is van het platform en een belofte is aan de gebruiker. Volgens Noyb vervalt die anonimiteit zodra gebruikers willen nagaan welke persoonlijke informatie Grindr over hen heeft verzameld. Deze aanvraag kan zowel in de Grindr-app als op de website worden gedaan en moet ingewilligd worden volgens de AVG-wetgeving.

Volgens Noyb loopt het echter bij de aanvraag op de website mis. De organisatie stelt in de AVG-klacht dat Grindr bij zo’n aanvraag vraagt om een foto van een officieel identiteitsdocument waarop zowel de geboortedatum, de naam van de persoon en diens foto te zien is. De aanvrager moet bovendien een foto aanleveren waarop hij of zij te zien is met een blad papier met daarop zijn of haar e-mailadres.

"Grindr mag dergelijke extra informatie niet vragen", oppert Noyb in de AVG-klacht die het indiende bij de Zwitserse privacyautoriteit. "De vergaring van dergelijke informatie is in strijd met AVG-wetgeving die stelt dat informatievergaring tot een minimum beperkt moet worden. Die wetgeving laat het wel toe om extra informatie te vragen, maar dan moet er aannemelijke twijfel bestaan over de identiteit van de aanvrager in kwestie." Dat is niet het geval volgens Noyb.

Grindr zou volgens de organisatie genoeg informatie over de aanvrager hebben om die te identificeren. Noyb verwijst in de klacht naar het e-mailadres van de gebruiker dat tijdens de AVG-aanvraag al wordt opgevraagd en waar een geboortedatum en wachtwoord aan is gekoppeld tijdens de registratie van die gebruiker. Noyb stelt dat Grindr in staat is om op een privacyvriendelijke wijze het AVG-verzoek in te willigen en verwijst naar de app waarin er een tool bestaat om een kopie van de verzamelde data op te vragen zonder dat daarvoor extra informatie geleverd moet worden.