Update Vive Focus 3 breidt trackingsruimte uit tot 990 vierkante meter

HTC brengt een update uit waardoor de Vive Focus 3-headset een virtuele speelruimte van 990 vierkante meter kan tracken en maps met andere headsets kan delen. Bovendien wordt Wifi 6E in het apparaat ingeschakeld en dat moet de gebruikerservaring verbeteren.

HTC meldt op een supportpagina dat de Vive Focus 3-headset met de update in staat zal zijn om een veel grotere virtuele speelruimte te tracken. Momenteel kunnen de sensoren in de Location Based Entertainment Mode op de Focus 3-headsets een ruimte van 15 bij 15 meter analyseren en tracken. Dat wordt in de update opgetrokken naar 30 bij 33 meter, wat een oppervlakte inhoudt van 990 vierkante meter. Bovendien hoeft dat gebied binnenkort geen vierkant of rechthoek meer zijn; het kan volgens HTC ook veelhoekig zijn.

HTC voegt in de update ook een Map Sharing-functie toe. Hiermee kan een plaatselijke VR-map, en alle relevante afmetingen ervan, direct gedeeld worden met andere headsets. Meerdere Focus 3-headsets kunnen zich baseren op een enkele en dezelfde map en ook spelers in deze map tracken. Via de Visual Odometry Mode wordt het voortaan ook mogelijk voor gebruikers om het initiële set-upproces over te slaan en onmiddellijk naar de 6DoF-modus te gaan.

De software-update activeert ook een hardwarefunctie van de headset, die van Wi-FI 6E. Volgens HTC zal de lage latency en hoge bandbreedte van Wi-FI 6E bijdragen aan de gebruikservaring. Dankzij de technologie wordt het mogelijk om met nog meer apparaten tegelijkertijd verbinding te maken.