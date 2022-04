HTC introduceert polsbandtracker voor Vive Focus 3

HTC gaat een polsbandtracker voor zijn zakelijke HTC Vive Focus 3-headset uitbrengen. Deze wearable met leds is bedoeld voor specifieke virtualrealitydoeleinden waarbij nauwkeurige tracking nodig is.

Wanneer de tracker vastgemaakt wordt aan de pols van de gebruiker registreert hij niet alleen de hand beter, maar het hele gebied vanaf de vingertoppen tot aan de elleboog, beweert HTC. Wanneer de headset de leds van de polsband niet ziet, wordt de positie van de tracker met enkel de bewegingsgegevens voorspeld door het apparaat.

De polsbandtracker kan ook aan andere objecten vastgemaakt worden. Zo laat HTC in een aantal demofilmpjes zien dat de Wrist Tracker aan een plastic geweer, pingpongbatje of moersleutel vastgemaakt kan worden, zodat die voorwerpen nauwkeuriger en realistischer te tracken zijn. Aangezien dat vereist dat die voorwerpen zich niet alleen in de echte, maar ook in de digitale wereld bevinden, is deze mogelijkheid, net als de headset zelf, voornamelijk bedoeld voor specifiek, zakelijk gebruik. HTC noemt dat plekken met 'Location Based Entertainment' met het gebruik van het polsbandje zo echte voorwerpen kunnen gebruiken bij hun VR-speelhallen.

De Wrist Tracker heeft slechts één knop, voor de verbinding, en een schakelaar om aan te geven of de gebruiker links- of rechtshandig is. De Wrist Tracker weegt 63g. Het accessoire kan vier uur mee zonder opgeladen te worden. Via een led op de tracker kan de accustatus bekeken worden. De Wrist Tracker verschijnt in het eerste kwartaal van 2022 in de VS, en komt later in andere delen van de wereld beschikbaar. De tracker draagt een prijskaartje van 129 euro.

Oplaadkoffer en -dock

Naast de Wrist Tracker kondigde HTC op CES nog een tweetal oplaadaccessoires aan voor de Vive Focus 3. Zo komt er een Charging Case beschikbaar waarin gebruikers de headset en controllers kunnen plaatsen, om ze via USB-C op te laden. Daarnaast komt HTC met een oplaaddock voor de Focus 3 waarin tot vier van de verwisselbare accu's in de headset tegelijk opgeladen kunnen worden. Ook dit is vooral handig voor bedrijven die veel VR-brillen tegelijk gebruiken. Prijzen voor beide accessoires zijn niet bekend.