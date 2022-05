Gerucht: HTC gaat twee Vive VR-headsets voor zakelijk gebruik presenteren

HTC onthult op 11 en 12 mei mogelijk de Vive Pro 2- en de Vive Focus 3 Business Edition-VR-brillen. Het zou om twee VR-brillen gaan die bestemd zijn voor zakelijk gebruik en eind mei moeten ze commercieel verkrijgbaar zijn.

Volgens nieuwssite Protocol onthult HTC op Vivecon de standalone-bril Vive Focus 3 Business Edition en de high-end pc-VR-bril Pro 2. De site heeft geen specs of afbeeldingen van de headsets. Protocol baseert zich op interne HTC-bedrijfsdocumenten en claimt dat de apparaten kort genoemd waren op de Europese webwinkel Alzashop.

De twee apparaten waren volgens Google cache inderdaad kort te zien op Alzashop. De Vive Pro 2 heeft volgens de winkel een prijs van 842,68 euro. De Vive Focus 3 Business Edition is volgens de gecachete versie van Alzashop duurder, met 1474 euro. Beide prijzen zijn inclusief btw. Technische informatie of afbeeldingen wordt bij de twee headsets niet gedeeld, wel wordt er een verwachte beschikbaarheid van 20 mei genoemd.

Er gaan al langer geruchten dat HTC twee VR-brillen wil onthullen op Vivecon. Bij de aankondiging spreekt HTC over de onthulling van 'game-changing VR headsets'. Dat daarbij de focus op zakelijke headsets zou komen te liggen, was al eveneens duidelijk. Zo heeft HTC sinds dit weekend op onder meer Facebook en Twitter een reclamecampagne lopen waarin het bedrijf gebruikers vraagt of ze klaar zijn om in VR te werken. Daarin zegt HTC ook dat het tijdens Vivecon zal laten zien wat het voor bedrijven kan doen.

In promotionele e-mails naar klanten deelt HTC volgens RoadtoVR drie gifs van een VR-bril. In deze gifs worden camera's aan de buitenkant van de bril getoond, vermoedelijk voor inside-out-tracking. Daarnaast zijn er ventilatieroosters te zien. Vermoedelijk gaat dit om de Vive Focus 3 Business Edition, getuige de extra koeling die nodig zou zijn voor een standalone-bril.