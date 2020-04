Oculus Rift S is voor het eerst meestgebruikte vr-headset op Steam

De Oculus Rift S is nu de meestgebruikte vr-headset op Steam. Dat blijkt uit de Hardware Survey van de gamedienst. Volgens de dienst gebruikt ongeveer 1 procent van de gebruikers een vr-headset om te gamen.

De Oculus Rift S kwam vorig jaar uit en zo'n 27 procent van de vr-gebruikers op Steam heeft een Rift S, maar ook de originele Rift heeft nog altijd een behoorlijk aandeel met 15 procent. De originele HTC Vive staat in de Steam Hardware Survey daar nog tussen met iets minder dan 27 procent. Valve's eigen Index-headset komt tot ongeveer 11 procent.

Tot nu toe gaf Steam vr-headsets weer als percentage van het totaalaantal apparaten op Steam, maar vanaf deze maand is vr-headsets een eigen categorie. Daardoor is het aandeel van minder bekende headsets beter te zien, zoals de Pimax 5K Plus en de DK2 van de Oculus Rift. Aangenomen dat Steam rond 90 miljoen maandelijkse gebruikers heeft, ligt het aantal vr-gebruikers rond 900.000.

Deze cijfers gaan alleen over het gebruik van Steam en niet over het bezit van vr-headsets in het algemeen. In de Steam Hardware Survey is Chinees voor het eerst de meest populaire systeemtaal. Dat was tot nu toe Engels. Chinees staat op 33 procent van de computers op Steam ingesteld als systeemtaal, bij Engels is dat 32 procent.