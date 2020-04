Intel introduceert Comet Lake H-laptopprocessors met acht cores en 5,3GHz turbo

Intel heeft zes nieuwe processors met een tdp van 45 watt aangekondigd. Het gaat om cpu's met vier, zes en acht cores, en een maximale turboklokfrequentie van 5,3GHz. De processors ondersteunen daarnaast sneller werkgeheugen dan hun voorgangers.

De meeste specificaties van de nieuwe processors waren in de afgelopen tijd al uitgelekt en blijken correct. Intel kondigt twee Core i5-processors met vier cores en twee i7-processors met zes cores aan. Er komt ook een i7-processor met acht cores: de i7-10875H, en het topmodel is een Core i9: de 10980HK. Zoals het K-achtervoegsel doet vermoeden, heeft die laatste processor een vrij instelbare multiplier die overklokken mogelijk maakt. De i7-10850H is gedeeltelijk overklokbaar, met maximaal '4 bins', ofwel 400MHz.

Processor Kloksnelheid (GHz) Max. turbo 1 core (GHz) Cores/threads Cache Core i9-10980HK 2,4 5,3 8/16 16MB Core i7-10875H 2,3 5,1 8/16 16MB Core i7-10850H 2,7 5,1 6/12 12MB Core i7-10750H 2,6 5,0 6/12 12MB Core i5-10400H 2,6 4,6 4/8 8MB Core i5-1030H 2,5 4,5 4/8 8MB

Intel maakt de Comet Lake-processors net als hun voorgangers op 14nm, maar heeft wel wat vernieuwingen doorgevoerd. Om te beginnen ondersteunen de nieuwe processors ddr4-2933-geheugen, wat bij de voorgaande generatie nog ddr4-2666 was. Daarnaast maken de nieuwe processors gebruik van Turbo Boost 3.0 Max in plaats van Turbo Boost 2.0. Turbo Boost 3.0 kan hogere klokfrequenties opleveren op maximaal twee in plaats van één core. Daarnaast zijn de i7- en i9-processors voorzien van Intel Thermal Velocity Boost, dat de cpu nog een stukje verder overklokt, mits de temperatuur het toelaat. Die limiet is bij Comet Lake H 65°C.

De tdp's van de Comet Lake H-processors zijn standaard 45 watt, maar zijn door de laptopfabrikant ook op 35 watt te configureren. In het geval van de i9-processor kan de tdp ook omhoog, naar 65 watt worden geconfigureerd. Intel levert de H470-chipset bij de nieuwe processors, maar dat is alleen een nieuw getal, want hij verschilt niet van de H370-chipset.

Comet Lake H zal volgens Intel vooral zijn opwachting maken in gamelaptops en laptops die voor contentcreators zijn bedoeld. Het gaat dus vooral om grote laptops, die de benodigde koeling voor de nieuwe cpu's kunnen herbergen. Volgens Intel zullen er echter ook meer dan dertig laptopmodellen met de nieuwe processor verschijnen die niet dikker zijn dan twintig millimeter. De komst van de tiende generatie processors betekent overigens niet het einde voor de negende generatie H-processors. Die zal Intel nog een tijdje blijven leveren voor gebruik in goedkopere laptops.