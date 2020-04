Asus gebruikt Liquid Metal-koelpasta in ROG-gamelaptops met Intel-cpu's

Asus gebruikt Liquid Metal-koelpasta in zijn nieuwe Republic of Gamers-laptops die zijn uitgerust met Intel Comet Lake-H-processors. Volgens de fabrikant levert dat temperaturen op die 10 tot 20°C lager zijn dan met reguliere koelpasta.

Asus gebruikt voor de nieuwe gamelaptops Thermal Grizzly Conductonaut Liquid Metal. Die koelpasta is ook los verkrijgbaar en wordt onder andere door overklokkers gebruikt. Het materiaal wordt machinaal aangebracht en de fabrikant demonstreert dat op zijn site en in een video. In het filmpje is te zien dat alleen de cpu van Liquid Metal wordt voorzien, de gpu-chip niet.

Volgens Asus resulteert het gebruik van de koelpasta bij de nieuwe Intel-processors in temperaturen die 10 tot 20°C lager zijn dan met een andere oplossing. De fabrikant stelt dat alle processors er baat bij hebben, maar eigen onderzoek zou uitgewezen hebben dat de nieuwe Intel-processors er het meest van profiteren.

De Comet Lake-H-processors die Intel vorige week introduceerde, halen hoge turbosnelheden, maar dat kan alleen als de tdp flink wordt opgeschroefd. Het topmodel, de Core i9-10980HK, gaat bijvoorbeeld tot 5,3GHz, maar daarvoor moet de powerlimiet tot 135W worden verhoogd. Daarmee kunnen twee cores die snelheid halen. De temperatuur zal dan vermoedelijk flink oplopen.

Asus brengt ook ROG-gamelaptops uit met AMD's nieuwe Ryzen 4000-processors. Daarbij wordt de Liquid Metal-pasta niet toegepast. Die cpu's worden op 7nm gemaakt en zijn daardoor zuiniger, wat de warmteontwikkeling ten goede komt.