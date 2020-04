Freedom Internet begint ondanks uitstel met aansluiten eerste 128 klanten

Freedom Internet gaat toch de eerste 128 klanten aansluiten. Eind maart besloot de nieuwe provider de aanvraag van internetverbindingen uit te stellen vanwege de coronacrisis. De eerste aansluitingen zijn bedoeld voor leden met technische kennis.

De persvoorlichter van Freedom zegt tegen Breedbandwinkel dat de provider op een laag pitje begint met het aansluiten van abonnees. Daarvoor doet Freedom een oproep aan 'tech-savvy' leden, die zelf in staat zijn de installatie en configuratie van de modem uit te voeren.

Het oorspronkelijke plan van de provider was om op 30 maart te beginnen met het aansluiten van verbindingen bij Founding Members. Dat zou beginnen met een testgroep van 128 klanten en daarna uitgebreid worden naar 256, 512, 1024 enzovoort. Door de coronacrisis werd de aanvraagdatum voor internetverbindingen vooruitgeschoven. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Omdat de datum vooruit is geschoven, verlengt Freedom de mogelijkheid om Founding Member te worden voor onbekende tijd. Dat kost 50 euro per jaar en leden krijgen daarvoor een e-mailabonnement met 25GB ruimte. Alleen Founding Members kunnen in de beginperiode een abonnement bij de provider aanvragen. Als al deze leden zijn aangesloten, kunnen ook anderen een abonnement aanvragen. Het is niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Er zijn ruim vijftienduizend Founding Members.

Freedom maakt ook de prijs bekend van een 1Gbit/s-glasvezelabonnement op het wholesalenetwerk van KPN. Dat kost 84 euro per maand. Eerder maakte de provider de andere prijzen al bekend. Een Freedom-gigabitglasvezelverbinding via regionale netwerken zoals die van E-Fiber kost 49 euro per maand.