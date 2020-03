Freedom Internet-klanten kunnen interactieve tv afnemen bij Canal Digitaal

Klanten van de Nederlandse internetprovider Freedom Internet kunnen in de toekomst interactieve tv afnemen bij Canal Digitaal. Dat hebben beide bedrijven bekendgemaakt. Beide abonnementen staan vervolgens op één factuur.

Daarvoor werken beide bedrijven samen, blijkt uit de aankondiging. De Nederlandse provider Freedom Internet is opgericht uit onvrede over het verdwijnen van Xs4all en maakte zijn plannen vorig jaar november wereldkundig. Het lijkt bij de samenwerking te gaan om het reguliere tv-aanbod van Canal Digitaal dat niet los verkrijgbaar is voor consumenten. Tot nu toe was onduidelijk hoe Freedom televisie zou gaan aanbieden.

De provider heeft ook laten weten dat er sprake is van enige vertraging bij het aansluiten van de eerste abonnees. De bedoeling was om Founding Members vanaf maandag een internetverbinding te laten aanvragen, maar het online zetten van de website op maandag lukt niet, zegt de provider. Dat komt doordat alle zeventien medewerkers thuiswerken en er door de uitbraak van het coronavirus in Nederland zorgtaken bij hebben gekregen, zo laat de provider weten. Eerder werd het feestje ter gelegenheid van het starten van Freedom Internet, dat komende zondag zou plaatsvinden, afgelast.