Canal Digitaal TV App is nu ook beschikbaar voor Android TV

De Canal Digitaal TV App van Canal Digitaal werkt nu ook op Android TV. Met de app kunnen abonnees onder meer live-tv kijken, programma's tot zeven dagen terugkijken en on-demand-films kijken. De app was eerder beschikbaar voor Android.

Eind vorige week nam tweaker DanielAlm contact op met de klantenservice van Canal Digitaal, om te vragen wanneer de app beschikbaar zou zijn op Android TV. Inmiddels merken enkele tweakers in het Ervaringen met Canal Digitaal live Tv app-topic op dat de app beschikbaar is op hun Android TV-televisies.

Ondersteuning voor losse apparaten als de Nvidia Shield TV en Xiaomi Mi Box S volgt nog. Canal Digitaal zou hiervoor nog wachten op toestemming van Google. De klantenservicemedewerker zegt wel dat Canal Digitaal na de release van de app geen ondersteuning biedt voor dergelijke boxen.

Canal Digitaal is niet de eerste televisiedienst die met een Android TV-app komt. NLZiet heeft hier bijvoorbeeld al langer ondersteuning voor. Ziggo zei vorig jaar deze binnenkort te introduceren. Of er ook een Canal Digitaal-app voor Apple TV komt, is niet bekend. Canal Digitaal heeft sinds ruim een jaar een over-the-top-abonnement, waarmee gebruikers zonder een settopbox tv kunnen kijken. De Android TV-app is te downloaden via de Google Play Store.