Vivendi-dochter Canal Plus neemt Canal Digitaal, Online.nl en TV Vlaanderen over

Canal Plus, een dochter van mediaconglomeraat Vivendi, neemt de M7 Groep over voor 1,1 miljard euro. M7 is eigenaar van het Nederlandse Online.nl en Canal Digitaal. In België is M7 eigenaar van TV Vlaanderen. M7 is verder actief in Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië.

M7 was eigendom van de Franse investeringsmaatschappij Astorg. De jaaromzet van M7 is zo'n 400 miljoen euro. De overname brengt de totale hoeveelheid abonnees van Canal Plus 'in de buurt van de 20 miljoen'. Volgens de bekendmaking is M7 groep met drie miljoen abonnees een van de grootste zenderaabieders in Europa.

Online.nl is een virtuele internetprovider die het netwerk van KPN gebruikt. De provider biedt internet, tv en bellen. Canal Digitaal is een tv-dienst die klanten via satelliet en internet kunnen ontvangen. Het grootste pakket biedt bijna driehonderd zenders en klanten kunnen ook via een app televisie kijken. TV Vlaanderen biedt internet, telefonie en televisie, ook via satelliet en antenne.

Vivendi was verder een tijd lang grootaandeelhouder van Activision Blizzard en deed enige tijd lang ook pogingen om Ubisoft over te nemen. Verder is Vivendi eigenaar van spellenmaker Gameloft, dat het in tegenstelling tot Ubisoft wel uit handen van de Ubisoft-oprichters heeft weten te krijgen.