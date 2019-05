MSI introduceert GT76 Titan met Core i9-9900K en RTX 2080

MSI heeft de GT76 Titan en GE65 Raider aan zijn assortiment van gamelaptops toegevoegd. De fabrikant levert de laptops met de laatste generatie Core i9-processors en de GT76 komt met de RTX 2080 van Nvidia uit.

De GT76 Titan is met zijn 17,3"-scherm de grootste van de twee en krijgt de krachtigste hardware. MSI levert deze modellen met de Intel Core i9-9900K, een processor die normaal gesproken voor desktopsystemen ingezet wordt. De videokaart is de Nvidia GeForce RTX 2080 en hierbij gaat het niet om de MaxQ-variant voor dunne laptops. Overigens levert MSI ook varianten van de GT76 met de RTX 2070.

Om dit geheel koel te houden is een koelsysteem met vier ventilatoren en elf heatpipes aanwezig. Anno 2019 mag rgb-verlichting niet ontbreken en de gamelaptop ondersteunt MSI's Mystic Light-verlichting met underglow, oftewel verlichting onder aan de voor- en zijkanten. Er komen versies met 4k-schermen en met full-hd-schermen en bij die laatste gaat het om een paneel met een verversingssnelheid van 144Hz. De netwerkkaart is de Killer DoubleShot Pro die ethernetsnelheden tot 2,5Gbit/s kan afhandelen en WiFi 6, oftewel 802.11ax, ondersteunt.

De GE65 Raider heeft een 15,6"-scherm met 1080p-resolutie en een 240Hz-paneel. De krachtigste variant van deze laptop krijgt een Core i9-9880H en de fabrikant voorziet het model van een RTX 2070 of 2060. Verder is de Killer Ethernet E2600 aanwezig, die gigabitethernetsnelheden ondersteunt. De GE65 Raider is minder krachtig dan de GT76 maar ook een stuk kleiner en lichter: hij weegt 2,27 kilogram tegenover 4,5 kilogram voor de Titan.