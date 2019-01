Draagbare 17,3"-gamelaptops

Gamelaptops met een 17,3"-scherm zijn er al jaren, maar dat zijn veelal dikke en zware machines. Spreekt een groot scherm je wel aan, maar heb je geen behoefte aan rugklachten, dan is er goed nieuws: op de CES tonen verschillende fabrikanten 17,3"-gamelaptops die dunner, lichter en kleiner zijn dan wat er nu op de markt is. Het compactere formaat met behoud van dezelfde schermgrootte is onder andere te danken aan de komst van schermen met dunnere randen. Laptops die zo'n scherm gebruiken, hebben ook een wat kleiner chassis, wat weer gewichtsbesparing met zich meebrengt.

Bij Asus troffen we een 17,3"-versie van de Zephyrus aan en bij MSI zagen we de GS75 Stealth, een 17,3"-variant op de GS65, die we vorig jaar hebben getest. Deze twee modellen zijn zo'n 19mm dik. Ook Alienware, het gamemerk van Dell, komt met een dunne 17,3"-gamelaptop; de Alienware m17 is 23mm dik. De MSI is met een opgegeven gewicht van 2,25kg verreweg het lichtst. De Asus en Alienware wegen respectievelijk 2,6 en 2,7kg. Overigens zijn dit de gewichten die de fabrikanten in hun specificaties opgeven. In de praktijk kan dat nog wat afwijken, bijvoorbeeld door verschillen in configuraties.

Afmetingen en gewicht zijn interessante gegevens op papier, maar dergelijke specificaties zeggen weinig over de kwaliteit. Om te kijken hoe het daarmee zit en om te ontdekken wat de nieuwe 17,3"-gamelaptops nog meer te bieden hebben, gingen we op de CES langs bij de laptopbouwers.