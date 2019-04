Asus introduceert TUF Gaming-laptops met Ryzen-apu en Nvidia-gpu

Asus heeft nieuwe laptops getoond die met AMD-processors en Nvidia-kaarten worden geleverd. De laptops komen in 15,6"- en 17,3"-varianten en kunnen met een Ryzen 5- of Ryzen 7-apu worden uitgevoerd.

De Asus TUF Gaming FX505 heeft een 15,6"-scherm en is voorzien van een AMD Ryzen 5 3550H- of Ryzen 7 3750H-apu. Voor grafische kracht kan de laptop worden geleverd met een Nvidia GeForce GTX 1050, 1650 of 1660 Ti. De laptop heeft maximaal 32GB aan ddr4-geheugen. Het scherm is een full-hd ips-scherm met een verversingssnelheid van 60 of 120Hz. Voor opslag kan worden gekozen voor een 1TB-sshd, een hdd op 5400rpm of een pcie-ssd van 128 tot 512GB.

Bij de laptops kan worden gekozen tussen een aluminium en een zwarte behuizing. Wat aansluitingen betreft zijn er twee usb 3.0 gen1-aansluitingen en een usb 2.0-aansluiting. Ook is er een hdmi 2.0-aansluiting, en is er plek voor ethernet en een 3,5mm-jack. De laptop is 360x262x27mm en weegt 2,2kg.

De FX705 is wat opties betreft vergelijkbaar met de 15,6"-versie; alleen krijgt de grotere broer een 17,3"-scherm met een verversingssnelheid van 60Hz mee. Deze laptop wordt alleen met een Ryzen 7 3750H geleverd en is logischerwijs groter met 360x262x27mm en weegt 2,7kg.

Hoeveel de nieuwe Asus-producten gaan kosten en wanneer ze in Nederland beschikbaar komen, is nog niet bekend. Daarover maakt Asus 'op een later moment' meer bekend. Asus schrijft ook dat eerder aangekondigde laptops in de ROG-lijn vanaf nu tot over 'enkele weken' verkrijgbaar zullen zijn. Daaronder vallen gamelaptops als de ROG Mothership en de Zephyrus S.