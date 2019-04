'OnePlus 7 Pro-smartphone kost rond 700 euro'

De OnePlus 7 Pro gaat in de 8GB-versie 750 euro kosten, meldt Android Central. Er is ook een 6GB-versie, waarvan de prijs niet bekend is. Die kost vermoedelijk rond 700 euro, denkt de site. OnePlus kondigt zijn nieuwe smartphones volgende maand aan.

De 8GB-versie gaat 750 euro kosten, terwijl de 12GB-variant 820 euro moet gaan kosten, zegt Android Central op basis van informatie van Ishan Agarwal, die afgelopen jaar naam maakte met veel correcte info over onaangekondigde smartphones. Beide varianten hebben 256GB aan opslag. De goedkoopste variant heeft 6GB geheugen en 128GB opslag en zou dus goedkoper moeten zijn dan 750 euro; Android Central houdt het op 699 euro, maar heeft geen concrete info.

De OnePlus 7 Pro wordt de duurdere van de twee nieuwe smartphones van de Chinese fabrikant. De goedkopere OnePlus 7 gaat de reguliere 6T opvolgen en krijgt vermoedelijk een prijs die rond die van de 6T ligt, vanaf 550 euro. De 7 Pro krijgt vermoedelijk een 90Hz-scherm.

OnePlus kondigt zijn toestellen op 14 mei aan. De fabrikant is al begonnen met het plaatsen van teasers, iets dat het elke keer doet voor het een nieuwe telefoon aankondigt. Die leken te verwijzen naar het scherm met hogere verversingssnelheid van de 7 Pro.