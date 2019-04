Renders tonen OnePlus 7-variant die veel lijkt op 6T

Er zijn renders online verschenen die het ontwerp van een OnePlus 7-variant zouden tonen. Het zou dit keer gaan om de reguliere variant en die zou er bijna hetzelfde uitzien als de OnePlus 6T. De eerder getoonde variant met pop-upcamera zou de OnePlus 7 Pro zijn.

De renders zijn online gezet door Pricebaba en gemaakt in samenwerking met OnLeaks. Laatstgenoemde heeft een goede reputatie als het gaat om maken van renders van nog niet aangekondigde smartphones.

Het toestel op de renders is vrijwel gelijk aan de bestaande OnePlus 6T. Net als dat model heeft de nieuwe telefoon een druppelvormige inkeping in het scherm. Aan de achterkant is een klein verschil te zien: de flitser zit nu in de bobbel waarin ook de camera's zijn verwerkt. De camera's lijken iets meer uit te steken dan bij de OnePlus 6T.

Volgens de informatie van OnLeaks heeft het toestel afmetingen van 157,7x74,8x8,1mm. Dat is de dikte zonder de camera die uitsteekt; op dat punt is het toestel 9,5mm dik. De afmetingen zijn vrijwel gelijk aan die van de OnePlus 6T, die volgens de specificaties 157,5x74,8x8,2mm meet.

Begin maart verschenen er ook al renders van de OnePlus 7. Dat ging om een toestel met een ander ontwerp. Het scherm heeft geen inkeping, omdat er een pop-upfrontcamera in de behuizing zit. Ook heeft dit model drie camera's aan de achterkant. Pricebaba en OnLeaks denken nu dat dit toestel de OnePlus 7 Pro is. Dat toestel zou ook 5g ondersteunen en een gebogen oledscherm hebben.

Pete Lou, ceo en oprichter van OnePlus, gaat woensdag zelf iets bekendmaken over een nieuw toestel. Dat zegt hij op Twitter. Vermoedelijk gaat dat om een eerste teaser. De fabrikant geeft vaak kleine hints of details over nieuwe smartphones in aanloop naar de volledige aankondiging.