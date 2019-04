EU-instanties willen toestemming van Facebook om buiten België te adverteren

De Europese Unie verzoekt in een brief aan Facebook om buiten België te mogen adverteren. Volgens nieuwe Facebook-regels die zijn ingevoerd om het beïnvloeden van verkiezingen moeilijker te maken mogen politieke advertenties alleen nog in eigen land.

Om beïnvloeding door andere landen te voorkomen, zijn politieke advertenties en gepromote berichten op Facebook alleen toegestaan in het land waar de adverteerder zich heeft geregistreerd. Instanties zoals de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement mogen volgens die regels alleen op Facebook adverteren in België, omdat ze in Brussel gezeten zijn.

In de brief, die door de Belgische Europarlementariër Guy Verhofstadt op Twitter is gezet, zeggen de EU-instanties dat ze waarderen wat Facebook doet om beïnvloeding van de komende Europese Parlementsverkiezingen tegen te gaan. De instanties zeggen echter ook slachtoffer te worden van maatregelen. Volgens de Europese Unie past Facebook dezelfde regels toe als in de Verenigde Staten en dat levert op Europees niveau problemen op.

Volgens de EU-instanties treedt dit probleem alleen bij Facebook en verwante diensten zoals Messenger en Instagram op. Andere sociale netwerken zouden regels toepassen die niet zo'n beperking oplevert voor de EU-instanties.

In de brief schrijven de instanties dat ze Facebook gebruiken om Europeanen op de hoogte te houden van wat ze doen. Dat gebeurt onder andere met berichten die tegen betaling onder de aandacht worden gebracht van Facebook-gebruikers. De instanties willen dat zij zelf en ook bijvoorbeeld Europese politieke partijen en Europarlementariërs toestemming krijgen om in alle EU-landen te adverteren.