Facebook introduceert regels om politieke advertenties transparanter te maken

Facebook introduceert extra regels om politieke advertenties transparanter te maken en het moeilijker te maken om deze advertenties te gebruiken voor buitenlandse inmenging. Het bedrijf doet dit vanwege de Europese Parlementsverkiezingen van eind mei.

Het Amerikaanse sociale netwerk wil dit bereiken door middel van drie maatregelen, zo schrijft het in een persbericht. Ten eerste moeten alle organisaties die in de Europese Unie met betrekking tot de verkiezingen willen adverteren, eerst in hun land worden geautoriseerd. Daarvoor moeten ze documenten doorsturen en gebruikt Facebook technische controles om de identiteit en locatie van de organisatie te bevestigen. Facebook schrijft niet om wat voor documenten wordt gevraagd en hoe die controles werken. Wel wordt een 'combinatie van geautomatiseerde systemen en gebruikersrapporten' gebruikt om dit beleid uit te voeren.

Facebook erkent dat 'sommige mensen' het systeem zullen proberen te omzeilen. Toch is het bedrijf ervan overtuigd dat het een echte hindernis zal zijn voor partijen die advertenties willen misbruiken voor buitenlandse inmenging.

Facebook geeft ook aan dat dit beleid autoriteiten zal helpen in hun onderzoeken naar verdachte advertenties. Volgens het bedrijf kan dit, omdat de reclamemakende partijen 'gedetailleerde informatie' moeten geven over wie zij zijn. Het bedrijf geeft aan dat er veel problemen zijn waarover alleen de relevante autoriteiten kunnen beslissen. Als voorbeeld geeft Facebook regels voor campagnefinanciering. Makers van politieke advertenties kunnen het nieuwe autorisatieproces per direct starten. Reclames die niet correct via dit proces zijn geregistreerd, worden per medio april geblokkeerd.

De tweede beleidswijziging gaat ook over transparantie. Alle advertenties over politiek en maatschappelijk beladen onderwerpen op Facebook en Instagram moeten in de Europese Unie een label krijgen. Maatschappelijk beladen onderwerpen horen ook bij de beleidswijziging, omdat Facebook alle advertenties wil aanpakken die het resultaat van de verkiezingen willen beïnvloeden. Dat betekent dus dat niet alleen reclame voor een partij of persoon hieronder valt, maar ook advertenties die zich specifiek focussen op 'gepolitiseerde onderwerpen als immigratie'.

Bij dit label komt een Paid for by-melding aan de bovenkant van de advertentie. Hierin staat wie voor de advertentie betaalt en, als het om een bedrijf of organisatie gaat, de contactinformatie. Wanneer op het label wordt geklikt, krijgen bezoekers informatie over onder meer het campagnebudget, hoeveel mensen het hebben gezien en hun leeftijd, locatie en geslacht.

Tot slot heeft Facebook een Ad Library ontwikkeld. In deze bibliotheek komen alle advertenties te staan die over politieke of maatschappelijk beladen onderwerpen gaan. Deze blijven zeven jaar in de bibliotheek staan. Wanneer op See Ad Details wordt geklikt, krijgen bezoekers volgens Facebook dezelfde informatie te zien als bij de Paid for by-melding. Het bedrijf vergroot ook de toegang tot zijn api, zodat meer mensen de reclamemakers en het bedrijf zelf kunnen controleren.

Hoewel nieuwsorganisaties ook advertenties over politieke en maatschappelijk beladen onderwerpen kunnen maken, merkt Facebook op dat er een verschil is tussen deze reclames. Advertenties van nieuwsmedia zullen dan ook niet onder het beleid vallen. Facebook zegt wel dat het nog niet alle systemen in alle landen actief heeft om het onderscheid te maken tussen advertenties van nieuwsmedia en politieke organisaties. In sommige landen wordt dit onderscheid dus nog niet gemaakt, de systemen om de scheiding te kunnen herkennen, worden gefaseerd in Europa uitgebracht.

Facebook merkt op dat dit beleid overtredingen niet volledig zal tegengaan. "Wij hebben te maken met slimme, creatieve en goed gefinancierde tegenstanders die hun tactieken zullen veranderen zodra wij overtredingen zien. Maar wij geloven wel dat het beleid toekomstige inmenging in verkiezingen op ons platform zal tegengaan." Het bedrijf vraagt daarnaast gebruikers die een politieke advertentie zonder label zien, dit aan het bedrijf te rapporteren. Als het vermoeden van de gebruiker klopt, wordt de advertentie offline gehaald en toegevoegd aan de Ad Library.

De Europese Commissie klaagde vorige maand over Facebook vanwege politieke advertenties. De Commissie wil namelijk dat deze advertenties onder meer transparanter worden en vond destijds dat het bedrijf hier te weinig aan werkte. Dit was onderdeel van een maandelijkse rapportage. Deze maand schrijft de commissie de toevoeging van de transparantietools een 'substantiële prestatie' te vinden, maar ze zegt tegelijkertijd dat er nog meer actie nodig is om onder meer de maatregelen tegen bots en nepaccounts te kunnen toetsen.