Microsoft stelt Surface Book 2 met Core i5-quadcore officieel beschikbaar

Microsoft heeft een extra processoroptie toegevoegd voor zijn Surface Book 2-laptop. De 13,5"-versie van die laptop is voortaan met een Core i5-8350U uit te rusten. Dat is een quadcore van de Kaby Lake R-generatie van Intel.

Microsoft meldt de optie voor de Core i5 van de achtste Intel Core-generatie bij zijn pagina voor het samenstellen van de Surface Book. Technische details geeft het bedrijf daarbij niet, maar het gaat om de Core i5-8350U, een quadcore met HyperThreading, een kloksnelheid van 1,7GHz en boost naar 3,6GHz.

De Core i5 van de zevende Intel Core-generatie waar Microsoft de Surface Book 2 tot nu toe mee leverde, is de Core i5-7300U van de Kaby Lake-serie. Dat is een dualcore met HyperThreading, een kloksnelheid van 2,6GHz en een Turbosnelheid van 3,5GHz.

In combinatie met 8GB ram en een ssd van 256GB kost de Surface Book 2 met Core i5-quadcore 1749 euro in de Microsoft Store. Dat was ook de prijs van het model met Core i5-dualcore, maar die heeft een prijsverlaging tot 1659 euro gekregen.

De komst van de versie met Core i5-quadcore is geen verrassing. Het viel WinFuture begin maart al op dat webwinkels melding maakten van een nieuw type Surface Book 2 met de desbetreffende processor.