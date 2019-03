Proximus introduceert Epic combo met 40GB mobiele data voor specifieke apps

Proximus heeft 'combo' aan zijn Epic-aanbod toegevoegd. Epic combo biedt onbeperkt vast internet in combinatie met een, volgens de fabrikant, 'mobiel abonnement met eindeloze data'. Dat blijkt om 40GB op volle snelheid voor specifieke apps te gaan.

Het gaat om het derde Epic-abonnement van Proximus. Vorig jaar introduceerde het bedrijf Epic beats en Epic stories. Epic combo omvat volgens de aanbieder een mobiel abonnement met 'eindeloze data' voor de videodiensten Netflix, Proximus TV, Twitch en YouTube, en de muziekdiensten Apple Music, Deezer, Google Play Music, SoundCloud en Spotify. Daarnaast vallen ook de sociale media Facebook Messenger, Instagram, Pinterest, Snapchat, Twitter en WhatsApp eronder.

In de praktijk gaat het om maximaal 40GB die klanten met deze apps mogen verbruiken. Gaan ze daaroverheen, dan daalt hun 4g-snelheid tot 512kbit/s. Overige data, niet verbruikt via de genoemde diensten, komt uit een bundel van 4GB. Daarnaast krijgen klanten 150 belminuten per maand en een onbeperkt aantal sms-berichten. Buiten België hebben klanten 15GB die ze in Europese landen kunnen verbruiken. Buiten die bundel betalen ze 0,0054 euro per MB.

Onderdeel van Epic combo is online tv-kijken via de Proximus TV-app en de Proximus TV-website. Op deze manieren kunnen gebruikers 23 populaire tv-zenders en enkele regionale kanalen bekijken. Ook kunnen ze populaire radiozenders ontvangen. Wat de snelheid van vast internet bij Epic combo is, maakt Proximus nog niet bekend. De laagste downloadsnelheid die Proximus nu aanbiedt, is 50Mbit/s; de meeste pakketten hebben 100Mbit/s bij de provider.

Epic combo is beschikbaar vanaf 2 april 2019 voor 64,99 euro per maand, met een kortingstarief van 59 euro per maand voor het eerste halfjaar.

Bij Epic beats krijgen klanten vanaf april 4GB in plaats van 3GB buiten de Epic-apps om en ook verdubbelt Proximus het aantal belminuten naar 120. Epic stories moet het met een verhoging van het aantal belminuten van 60 naar 90 doen.