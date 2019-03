Gmail voor iOS krijgt aanpasbare veegacties

Google heeft zijn Gmail-app voor iOS uitgebreid met aanpasbare veegacties. De functie, die op het Androidplatform al bijna een jaar beschikbaar is, moet het beheren en organiseren van e-mails weer een stukje eenvoudiger maken.

Tot nu toe konden iOS-gebruikers in Gmail uitsluitend e-mails wissen met een swipebeweging. Na de update die dezer dagen wordt uitgerold, kan de gebruiker een veegactie naar keuze instellen: de mail archiveren, verwijderen, verplaatsen, op gelezen/ongelezen instellen of 'snoozen' om op een later moment nog eens aan het bericht te worden herinnerd. Aan zowel aan een veegbeweging naar links als een naar rechts kan een actie worden toegekend. De gebruiker kan de gewenste acties in de Gmail-app instellen bij Instellingen, Veegacties.

De nieuwe acties zijn volgens Google niet alleen van toepassing op e-mails, maar ook op de notificaties van Gmail. Dan werken ze niet met een veegbeweging, maar via de 3D Touch-functie van recente iPhones of gewoon door de melding wat langer ingedrukt te houden. Google is deze week begonnen met het uitrollen van de update, maar het kan nog enkele weken duren voordat de nieuwe functie alle Gmail-gebruikers met een iPhone of iPad heeft bereikt.