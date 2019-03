Google stopt op 2 april met Inbox

De mail-app Inbox van Google stopt op 2 april met werken. Het einde van de levensloop van Inbox was al aangekondigd, maar uiteindelijk stopt de app iets later dan oorspronkelijk werd aangekondigd.

Gebruikers van Inbox krijgen een melding in de app dat deze over ongeveer twee weken vanaf het moment van schrijven ophoudt met werken. Ook heeft Google er een blogpost aan gewijd. Google wil zijn mankracht op het gebied van ontwikkelen nu liever richten op een enkele e-mailapp en dat is Gmail. Voor wie gewend is aan Inbox heeft Google een korte gids opgesteld waarin uiteengezet wordt welke handigheden van Inbox al in Gmail zitten.

Inbox is altijd een testomgeving geweest voor Google om vernieuwingen op het gebied van e-mail te testen. Zaken als e-mails snoozen en smart replies werden aanvankelijk geïntroduceerd in Inbox voordat ze naar Gmail kwamen. Wat de vernieuwingen van Inbox die momenteel niet in Gmail zitten betreft: schrijft 9to5Google dat de internetgigant 'er hard aan werkt' om die ook over te hevelen.

Het is natuurlijk mogelijk om Inbox te sideloaden op een Android-toestel, maar de vraag is in hoeverre de app dan nog daadwerkelijk blijft functioneren nadat Google er officieel een punt achter heeft gezet.

Google kwam eind 2014 met Inbox, de applicatie voor Android en iOS was destijds aanvankelijk alleen op uitnodiging te krijgen en werd gepresenteerd als een 'slimme' e-maildienst.