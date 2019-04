Gmail krijgt functie om verzenden van e-mails in te plannen

Volgens Google wordt Schedule send maandag toegevoegd aan Gmail. Op het moment van schrijven is de optie in Nederland nog niet zichtbaar in de Gmail-app voor Android en in de browserversie, maar Google-woordvoerder Rachid Finge zegt desgevraagd tegen Tweakers dat de functie wereldwijd beschikbaar komt en dus ook snel in Nederland beschikbaar zal zijn.

De optie geeft gebruikers de mogelijkheid om te kiezen wanneer een e-mail verzonden wordt. Er zijn snelle opties als morgenochtend, morgenmiddag en maandagochtend. Het is ook mogelijk om de tijd en datum naar wens aan te passen.

Verder voegt Google nieuwe talen toe aan Smart Compose. Het gaat om Spaans, Frans, Italiaans en Portugees. Ondersteuning voor Nederlands is er nog niet en wanneer die komt is ook niet bekend. Google zegt dat de functie die tekst in e-mails automatisch aanvult ook slimmer is gemaakt. Suggesties worden aangepast aan de stijl van de schrijver. Als mensen bijvoorbeeld 'ahoy' of 'ello, mate' als groet gebruiken, zal Smart Compose dat overnemen. Ook kan de functie nu een onderwerp voor een e-mail genereren aan de hand van de inhoud van de mail.

Gmail bestaat vandaag precies vijftien jaar. Op 1 april 2004 introduceerde Google de gratis e-maildienst, destijds met een mailbox van maximaal 1GB.