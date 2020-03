Gmail krijgt optie om verschillende handtekeningen onder e-mail te zetten

Gebruikers van Gmail krijgen op korte termijn de mogelijkheid om meerdere handtekeningen te gebruiken bij het versturen van e-mails. Deze functie komt beschikbaar voor G Suite-klanten en gebruikers met persoonlijke Google-accounts.

Google meldt dat deze functie standaard aan zal staan. Gebruikers kunnen in de algemene instellingen van Gmail nieuwe handtekeningen maken, die daarna beschikbaar zijn om in te zetten via het handtekeningenmenu in de actietoolbar onderaan een e-mail.

Volgens het bedrijf geeft deze nieuwe functie gebruikers de flexibiliteit om verschillende handtekeningen onder mails te gebruiken voor verschillende situaties, zoals bij de communicatie naar mensen in verschillende talen of voor het onderscheid tussen nieuwe e-mails en reacties.

Conform het 'snelle releasespoor' komt de optie om meerdere handtekeningen te gebruiken vanaf nu geleidelijk aan beschikbaar voor G Suite-klanten; het kan twee weken duren voordat de functie zichtbaar is. Vanaf 24 maart wordt het geleidelijk aan beschikbaar gemaakt voor Gmail-gebruikers; ook voor deze groep kan het tot vijftien dagen duren voordat de functie daadwerkelijk is te gebruiken.