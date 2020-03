Punkband wijst op komst nieuwe Tony Hawk-game

Punkband The Death Set heeft naar eigen zeggen licenties verleend aan een nieuwe Tony Hawk-game. De laatste Pro Skater-game in de serie kwam in 2015 uit. Eerder waren er al geruchten over een nieuwe Tony Hawk-game die in 2020 uitkomt.

In een bericht op Facebook meldde The Death Set dat de band vijf nummers in licentie heeft gegeven voor de nieuwe game. 'Je hoort daar binnenkort meer over', aldus het bericht. Het bericht is inmiddels verwijderd, maar een screenshot staat nog op Twitter.

Er zijn verder geen details bekend over de nieuwe Tony Hawk-game, maar eind vorig jaar waren er ook al aanwijzingen. Professionele skateboarder Lizzie Armanto zei toen in een podcast dat een nieuwe Tony Hawk-game in de maak is. Volgens Eurogamer meldde een bekende leaker toen ook dat hij van een bron bij Activision gehoord had dat er prototypes van remakes van Tony Hawk Pro Skater 1 en 2 rondgingen bij de uitgever. Het zou echter onduidelijk zijn wat de status daarvan was.

Het is niet duidelijk of Activision ook achter de nieuwe game zit. De uitgever bracht in 2015 de laatste Tony Hawk Pro Skater-game uit en daarna verliep de zestienjarige licentiedeal tussen de bekende skater en de uitgever. Dat blijkt uit een interview van Hawk met CNBC. In 2018 verscheen nog de mobiele game Tony Hawk's Skate Jam, gemaakt door Maple Media.

Pro Skater 5 werd zeer slecht ontvangen. De game die in 2015 uitkwam was grafisch teleurstellend en zat vol met bugs. Tweakers gaf het spel een 3 en op Metacritic heeft de PlayStation 4-versie een score van 32 punten. Gebruikers geven het spel daar 1,5 punten op een schaal van 10.