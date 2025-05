Activision lijkt Tony Hawk's Pro Skater 3+4 op 4 maart aan te gaan kondigen

Activision hint op de aankondiging van een nieuwe Tony Hawk-game. Op de site van de vorige remaster uit 2020 is een countdown verschenen die aftelt naar 4 maart. Op basis van een verwijzing in de html-code gaat het om een gebundelde remaster van Pro Skater 3 en 4.

De officiële Tony Hawk-gamewebsite leidt sinds deze week naar een timer die aftelt naar dinsdag 4 maart om 10:00 uur 's ochtends. Meer informatie is niet bekendgemaakt, al lijkt het er gezien de onthullingsdatum op dat het gaat om een remake van Tony Hawk's Pro Skater 3 en 4. In de html-code van de countdownpagina was tevens een tijdje de tekst 'thps-3-4-countdown' te zien, ontdekte Christopher Teuton van Screenrant. Inmiddels is de tekst aangepast naar enkel 'countdown'.

Eerder deze week werd er in een nieuwe map van Call of Duty: Black Ops 6 ook al een teaser ontdekt voor een Tony Hawk-gerelateerde aankondiging op 4 maart. Professioneel skater Tyshawn Jones verklapte dinsdag in een interview bovendien dat hij zijn opwachting maakt in een nieuwe Tony Hawk-remaster 'die bijna uitkomt'.

De ontwikkelaar van Pro Skater 1+2, Vicarious Visions, werkte eerder al aan een remaster van 3 en 4, maar nadat de studio opging in Blizzard, werd het project geschrapt. Het lijkt erop dat de ontwikkeling van de gamebundel is overgedragen aan Iron Galaxy, aangezien het logo van dat bedrijf nu te zien is op de Tony Hawk-site. Die ontwikkelaar werkte voorheen voornamelijk aan ports. Zo heeft Iron Galaxy de remaster van Tony Hawk's Pro Skater 1+2 naar Windows gebracht en werkte het aan de pc-versies van de The Last of Us-games en aan de Nintendo Switch-port van Bethesda's Skyrim.